В Черновцах рестораны принимали посетителей, несмотря на карантин: руководство заявило, что это родственники

В Черновцах несколько ресторанов принимали посетителей, несмотря на то, что ограничения "красной" зоны запрещают это.

Как сообщается на сайте ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, речь идет о заведениях YUGO" та "Віденська кав’ярня". В то же время администрация заявила, что посетителями были родственники владельцев.

"Сотрудники Госпродпотребслужбы провели разъяснительную работу и предоставили рекомендации по устранению нарушений", – сказано в сообщении.

В то же время Telegram-канал "Ху**ві Чернівці" пишет, что нарушения были зафиксированы в шести заведениях – YUGO, "Віденська кав’ярня", "Хата", "Йоки", "Файно" і "Шале". Также отмечается, что были составлены три административных протокола.

Напомним, что в Черновицкой области с 1 марта ввели "красный" уровень эпидемиологической опасности. Решение было принято из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 5 марта было зафиксировано 10 155 новых случаев заболевания COVID-19, из которых 561 – в Черновицкой области.