Хроника коронавируса в мире 21 марта: в Европе бушует третья волна, страны вводят COVID-паспорта

Марина Лисничук Мир 06:50, 21.03.2021 Обновлено: 00:19, 22.03.2021

В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 507 тысяч человек, а общее количество на 21 марта достигло 123,5 миллиона.

На этой неделе в Европе заявили о начале третьей волны COVID-19 и даже признали, что для ее сдерживания не хватит имеющегося количества вакцин. В областях Украины, которая среди европейских стран оказалась на 8 месте по приросту заражений, усилили карантин. А вот Румыния и Греция стремятся договориться о введении собственных COVID-паспортов вакцинации, чтобы облегчить людям путешествия.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Последствия пандемии COVID-19 в мире
Worldometers
Украина оказалась между Турцией и Германией по количеству заражений COVID-19
Worldometers
Данные по заражениям COVID-19 в странах мира
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине с начала пандемии выявлено 1 546 363 заражений, из них 29 941 человек умерл от последствий болезни, однако 1 257 849 вылечились.

  • Более 104 тысяч украинцев уже получили прививку против COVID-19. Кроме этого, в лист ожидания вакцинации записались почти 298 тысяч человек.

  • Ведущий инфекционист Минздрава Украины, профессор Ольга Голубовская отметила, что новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Украине, дает "нестандартный" ответ на привычную терапию и вызывает более тяжелые и продолжительные формы заболевания.

Коронавирус в Украине
Facebook Максима Степанова

Главное за 21 марта:

  • Аферисты пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины от коронавируса. От сделки они хотели получить 14 миллиардов евро. Разоблачило преступников Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

  • ЮАР продала свои вакцины AstraZeneca от коронавируса другим странам Африканского союза. Ранее в ЮАР приостановили вакцинацию этим препаратом.

  • Евросоюз пока не может делиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами. Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах ЕС, которым нужно позаботиться о своем обеспечении препаратами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

  • В Амстердаме (Нидерланды) полиция задержала 58 участников протеста против коронавирусных ограничений, сообщает NOS.

  • Главы государств и правительств ЕС проведут свой очередной саммит в формате видеоконференции, поскольку в нескольких странах блока снова ускорилось распространение коронавируса. Об этом объявил в воскресенье представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, передает Politico.

  • Папа Франциск выступил с осуждением в адрес мафии, которая, по его словам, наживается на пандемии коронавируса благодаря коррупции. Понтифик призвал бороться с ней по всему миру.

  • В Харькове, несмотря на карантин из-за COVID-19, прошел Крестный ход от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.

  • Министерство здравоохранения Украины обновило перечень карантинных зон. "Оранжевыми" стали сразу несколько областей.

  • Заведующий первого хирургического отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Игнат Герич заявил, что за последние 20 дней на операционный стол с кровотечениями попали три человека, заразившихся COVID-19. По его мнению, это новый вид осложнений, которые возникают вследствие лечения антикоагулянтами – препаратами для разжижения крови.

  • С воскресенья, 21 марта, в Киевской области усилили карантинные ограничения. Это связано с увеличением количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.

  • Правительства Франции и Германии выразили намерение поддержать план Европейского Союза по блокированию экспорта вакцины AstraZeneca в Британию.

  • Академик НАН Сергей Комиссаренко предположил, что в Украине сейчас идет вторая волна пандемии COVID-19. В то же время вакцинация происходит медленно, поэтому выходом для сдерживания распространения коронавируса может стать локдаун, который надо вводить сейчас.

  • В Украине на утро 21 марта вакцинировали только 108 тыс. человек, тогда как в Британии прививку получила уже половина взрослого населения.

  • В Киеве по состоянию на 21 марта зарегистрировали 434 случая COVID-19.

  • Генеральный директор компании BioNTech, которая занимается разработкой вакцин, Угур Шахин высказал предположение, что к концу августа 2021 года во многих странах Европы, а также США не нужно будет сохранять локдаун.

  • В Украине заражение коронавирусом подтвердили в 11 145 граждан за сутки, среди новых больных – 585 детей и 199 медработников. COVID-19 унес жизни еще 166 украинцев, при этом 3877 побороли болезнь.

  • В Минздраве Украины объяснили различие между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации.

  • В апреле Греция начнет распространять бесплатные тесты на коронавирус, которые можно сделать самостоятельно, пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

  • Европейская комиссия изложила свои предложения по сертификатам о COVID-19, которые позволят гражданам и резидентам ЕС путешествовать между государствами-членами Евросоюза без необходимости карантина, передает "Радио Свобода".

  • По данным портала GediVisual, на утро воскресенья, 21 марта, прививку против COVID-19 получили более 420,6 млн жителей планеты.

  • Польша также вошла в пятерку стран по количеству новых больных – там их за сутки зафиксировали 26 405. По данным Worldometers на утро 21 марта, Украина находилась на 8 месте в мире (15 292 случая), между Турцией, где подтвердили 21 061 заражение, и Германией – 13 665.

  • В мире за минувшие сутки больше всего заражений коронавирусом выявили в Бразилии – 73 450, США – 55 908, Индии – 43 815, а среди европейских стран во Франции – 35 345. Жертвами болезни в общем стали 2,7 млн человек, а 99 млн вылечились.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Во Львове незакрепленный люк убил ребенка: полиция показала фото с места ДТП

Беринчика на бой вывезли на каталке в гипсе. Видео

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибший и много пострадавших. Фото

Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры, машины и доходы: сколько и когда

Лавров предложил отказаться от доллара в России в ответ на санкции