Хроника коронавируса в мире 21 марта: в Европе бушует третья волна, страны вводят COVID-паспорта
В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 507 тысяч человек, а общее количество на 21 марта достигло 123,5 миллиона.
На этой неделе в Европе заявили о начале третьей волны COVID-19 и даже признали, что для ее сдерживания не хватит имеющегося количества вакцин. В областях Украины, которая среди европейских стран оказалась на 8 месте по приросту заражений, усилили карантин. А вот Румыния и Греция стремятся договориться о введении собственных COVID-паспортов вакцинации, чтобы облегчить людям путешествия.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине с начала пандемии выявлено 1 546 363 заражений, из них 29 941 человек умерл от последствий болезни, однако 1 257 849 вылечились.
Более 104 тысяч украинцев уже получили прививку против COVID-19. Кроме этого, в лист ожидания вакцинации записались почти 298 тысяч человек.
Ведущий инфекционист Минздрава Украины, профессор Ольга Голубовская отметила, что новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Украине, дает "нестандартный" ответ на привычную терапию и вызывает более тяжелые и продолжительные формы заболевания.
Главное за 21 марта:
Аферисты пытались продать странам ЕС несуществующие вакцины от коронавируса. От сделки они хотели получить 14 миллиардов евро. Разоблачило преступников Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).
ЮАР продала свои вакцины AstraZeneca от коронавируса другим странам Африканского союза. Ранее в ЮАР приостановили вакцинацию этим препаратом.
Евросоюз пока не может делиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами. Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах ЕС, которым нужно позаботиться о своем обеспечении препаратами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
В Амстердаме (Нидерланды) полиция задержала 58 участников протеста против коронавирусных ограничений, сообщает NOS.
Главы государств и правительств ЕС проведут свой очередной саммит в формате видеоконференции, поскольку в нескольких странах блока снова ускорилось распространение коронавируса. Об этом объявил в воскресенье представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, передает Politico.
Папа Франциск выступил с осуждением в адрес мафии, которая, по его словам, наживается на пандемии коронавируса благодаря коррупции. Понтифик призвал бороться с ней по всему миру.
В Харькове, несмотря на карантин из-за COVID-19, прошел Крестный ход от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень карантинных зон. "Оранжевыми" стали сразу несколько областей.
Заведующий первого хирургического отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Игнат Герич заявил, что за последние 20 дней на операционный стол с кровотечениями попали три человека, заразившихся COVID-19. По его мнению, это новый вид осложнений, которые возникают вследствие лечения антикоагулянтами – препаратами для разжижения крови.
С воскресенья, 21 марта, в Киевской области усилили карантинные ограничения. Это связано с увеличением количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.
Правительства Франции и Германии выразили намерение поддержать план Европейского Союза по блокированию экспорта вакцины AstraZeneca в Британию.
Академик НАН Сергей Комиссаренко предположил, что в Украине сейчас идет вторая волна пандемии COVID-19. В то же время вакцинация происходит медленно, поэтому выходом для сдерживания распространения коронавируса может стать локдаун, который надо вводить сейчас.
В Украине на утро 21 марта вакцинировали только 108 тыс. человек, тогда как в Британии прививку получила уже половина взрослого населения.
В Киеве по состоянию на 21 марта зарегистрировали 434 случая COVID-19.
Генеральный директор компании BioNTech, которая занимается разработкой вакцин, Угур Шахин высказал предположение, что к концу августа 2021 года во многих странах Европы, а также США не нужно будет сохранять локдаун.
В Украине заражение коронавирусом подтвердили в 11 145 граждан за сутки, среди новых больных – 585 детей и 199 медработников. COVID-19 унес жизни еще 166 украинцев, при этом 3877 побороли болезнь.
В Минздраве Украины объяснили различие между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации.
В апреле Греция начнет распространять бесплатные тесты на коронавирус, которые можно сделать самостоятельно, пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.
Европейская комиссия изложила свои предложения по сертификатам о COVID-19, которые позволят гражданам и резидентам ЕС путешествовать между государствами-членами Евросоюза без необходимости карантина, передает "Радио Свобода".
По данным портала GediVisual, на утро воскресенья, 21 марта, прививку против COVID-19 получили более 420,6 млн жителей планеты.
Польша также вошла в пятерку стран по количеству новых больных – там их за сутки зафиксировали 26 405. По данным Worldometers на утро 21 марта, Украина находилась на 8 месте в мире (15 292 случая), между Турцией, где подтвердили 21 061 заражение, и Германией – 13 665.
В мире за минувшие сутки больше всего заражений коронавирусом выявили в Бразилии – 73 450, США – 55 908, Индии – 43 815, а среди европейских стран во Франции – 35 345. Жертвами болезни в общем стали 2,7 млн человек, а 99 млн вылечились.