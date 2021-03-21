Хроника коронавируса в мире 21 марта: в Европе бушует третья волна, страны вводят COVID-паспорта

В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 507 тысяч человек, а общее количество на 21 марта достигло 123,5 миллиона.

На этой неделе в Европе заявили о начале третьей волны COVID-19 и даже признали, что для ее сдерживания не хватит имеющегося количества вакцин. В областях Украины, которая среди европейских стран оказалась на 8 месте по приросту заражений, усилили карантин. А вот Румыния и Греция стремятся договориться о введении собственных COVID-паспортов вакцинации, чтобы облегчить людям путешествия.

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Последствия пандемии COVID-19 в мире Worldometers

Украина оказалась между Турцией и Германией по количеству заражений COVID-19 Worldometers

Данные по заражениям COVID-19 в странах мира Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине с начала пандемии выявлено 1 546 363 заражений, из них 29 941 человек умерл от последствий болезни, однако 1 257 849 вылечились.

Более 104 тысяч украинцев уже получили прививку против COVID-19. Кроме этого, в лист ожидания вакцинации записались почти 298 тысяч человек.

Ведущий инфекционист Минздрава Украины, профессор Ольга Голубовская отметила, что новая мутация коронавируса, которую обнаружили в Украине, дает "нестандартный" ответ на привычную терапию и вызывает более тяжелые и продолжительные формы заболевания.

Коронавирус в Украине Facebook Максима Степанова

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