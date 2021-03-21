Хроніка коронавірусу в світі 21 березня: у Європі вирує третя хвиля, країни вводять COVID-паспорти

В Україні та світі коронавірус не зменшив обертів поширення попри вакцинацію. Лише за добу він вразив понад 507 тисяч осіб, а загальна кількість на 21 березня сягнула 123,5 мільйона.

Цього тижня у Європі заявили про початок третьої хвилі COVID-19 і навіть визнали, що для її стримування бракуватиме наявної кількості вакцин. В областях України, яка серед європейських країн опинилася на 8 місці за приростом заражень, посилили карантин. А ось Румунія і Греція прагнуть домовитися про запровадження власних COVID-паспортів вакцинації, щоб полегшити людям подорожі.

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Наслідки пандемії COVID-19 у світі Worldometers

Україна опинилася між Туреччиною і Німеччиною за кількістю заражень COVID-19 Worldometers

Дані щодо заражень COVID-19 у країнах світу Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

в Україні з початку пандемії виявлено 1 546 363 заражень, із них 29 941 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 257 849 вилікувалися.

Понад 104 тисячі українців уже отримали щеплення проти COVID-19. Крім цього, до листа очікування вакцинації записалися майже 298 тисяч осіб.

Провідна інфекціоністка МОЗ України, професорка Ольга Голубовська зазначила, що нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає "нестандартну" відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.

Коронавірус в Україні Facebook Максима Степанова

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