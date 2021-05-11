ХАМАС обстрелял Израиль: есть жертва и десятки раненых

Во вторник вечером, 11 мая, исламистское движение ХАМАС возобновило обстрелы Израиля, выпустив ракеты по Тель-Авиву и пригородам столицы. В результате погибла женщина в Ришон-ле-Ционе, а десятки местных жителей были ранены.

Четверо людей получили травмы в результате попадания ракеты в автобус в Холоне, сообщает Times of Israel. В Гиватаиме осколки снаряда, перехваченного "Железным куполом", попали в дом и ранили четверых жителей.

В Израиле во вторник, 2 мая, закроют школы из-за обострения ситуации, детей переведут на дистанционное обучение.

Вместе с тем, Армия обороны Израиля обратилась к мирным жителям сектора Газа в Twitter, предупредив их о том, что израильская армия наносит удары по оружейным складам врага, спрятанным внутри гражданских зданий.

"Мы призываем вас держаться подальше от мест размещения оружия ХАМАСа и быть в безопасности", – сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 11 мая, ХАМАС обстрелял территорию города Ашкелон. Под обстрелами были ранены шесть горожан. Два человека получили раны средней тяжести, а четыре – легкие.

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