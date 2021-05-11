ХАМАС обстрелял Израиль: есть жертва и десятки раненых
Во вторник вечером, 11 мая, исламистское движение ХАМАС возобновило обстрелы Израиля, выпустив ракеты по Тель-Авиву и пригородам столицы. В результате погибла женщина в Ришон-ле-Ционе, а десятки местных жителей были ранены.
Четверо людей получили травмы в результате попадания ракеты в автобус в Холоне, сообщает Times of Israel. В Гиватаиме осколки снаряда, перехваченного "Железным куполом", попали в дом и ранили четверых жителей.
В Израиле во вторник, 2 мая, закроют школы из-за обострения ситуации, детей переведут на дистанционное обучение.
Вместе с тем, Армия обороны Израиля обратилась к мирным жителям сектора Газа в Twitter, предупредив их о том, что израильская армия наносит удары по оружейным складам врага, спрятанным внутри гражданских зданий.
"Мы призываем вас держаться подальше от мест размещения оружия ХАМАСа и быть в безопасности", – сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро вторника, 11 мая, ХАМАС обстрелял территорию города Ашкелон. Под обстрелами были ранены шесть горожан. Два человека получили раны средней тяжести, а четыре – легкие.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
В израильской столице Иерусалиме на Храмовой горе 7 мая и 10 мая произошли столкновения между палестинцами и полицией.
10 мая по нескольким городам Израиля были нанесены ракетные удары из сектора Газа, вследствие которых один человек получил ранения. Ответным огнем уничтожены несколько боевиков.
Позже появились видео перехвата ракет ХАМАСа, выпущенных по Израилю.