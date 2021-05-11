ХАМАС обстрелял город в Израиле, есть раненые. Фото и видео
По состоянию на утро, 11 мая, ХАМАС обстреляли территорию города Ашкелон (Израиль). Под обстрелами были ранены шесть горожан. Два человека получили раны средней тяжести, а четыре – легкие.
Как сообщает Ttimes of Israel, ракеты попали в жилые дома. Палестинское движение ХАМАС заявило, что они начали атаку на Ашкелон в ответ на удар Армии обороны Израиля (IDF) по жилому дому в лагере Аль-Шати к северу от города Газа.
"По южному Израилю продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых пострадал жилой дом в Ашкелоне. Шесть мирных жителей получили ранения", – говорится в заявлении IDF в Twitter.
В ХАМАС заявил, что "превратит Ашкелон в ад", если Израиль нападет на мирных жителей Газы.
Ранее IDF сообщила о ликвидации девяти функционеров ХАМАС, среди которых и Мухаммад Файяд, полевой командир группировки. Отмечается, что еще несколько боевиков находились в туннеле (в готовности к прорыву через границу), по которому был нанесен удар.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В израильской столице Иерусалиме на Храмовой горе 7 мая и 10 мая произошли столкновения между палестинцами и полицией.
10 мая по нескольким городам Израиля были нанесены ракетные удары из сектора Газы, вследствие которых один человек получил ранения. Ответным огнем уничтожены несколько боевиков.
Позже появились видео перехвата ракет ХАМАСа, выпущенных по Израилю.