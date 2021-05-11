ХАМАС обстрелял город в Израиле, есть раненые. Фото и видео

По состоянию на утро, 11 мая, ХАМАС обстреляли территорию города Ашкелон (Израиль). Под обстрелами были ранены шесть горожан. Два человека получили раны средней тяжести, а четыре – легкие.

Как сообщает Ttimes of Israel, ракеты попали в жилые дома. Палестинское движение ХАМАС заявило, что они начали атаку на Ашкелон в ответ на удар Армии обороны Израиля (IDF) по жилому дому в лагере Аль-Шати к северу от города Газа.

"По южному Израилю продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых пострадал жилой дом в Ашкелоне. Шесть мирных жителей получили ранения", – говорится в заявлении IDF в Twitter.

В ХАМАС заявил, что "превратит Ашкелон в ад", если Израиль нападет на мирных жителей Газы.

Ранее IDF сообщила о ликвидации девяти функционеров ХАМАС, среди которых и Мухаммад Файяд, полевой командир группировки. Отмечается, что еще несколько боевиков находились в туннеле (в готовности к прорыву через границу), по которому был нанесен удар.

Как сообщал OBOZREVATEL: