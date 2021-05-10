Появились видео перехвата ракет ХАМАСа, выпущенных по Израилю

В сети показали, как работают системы противоракетной обороны "Железный купол" при перехвате ракет ХАМАСа, выпущенных по Израилю 10 мая.

Соответствующие записи были опубликованы разными пользователями на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Всего в сторону Израиля из сектора Газы запустили более 80 ракет. В результате обстрела пострадал мирный житель.

ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям ХАМАС в секторе Газа, уничтожив восьмерых боевиков и две пусковые ракетные установки.

В то же время палестинская сторона заявила, что из-за обстрелов якобы погибли 20 гражданских, в том числе и дети.

Ранее ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум, чтобы полиция до 18:00 покинула Храмовую гору и восточный район Иерусалима и освободила всех задержанных во время столкновений 7 мая. В противном случае палестинское исламистское движение грозило "усилить сопротивление". Позднее ответственность за ракетный обстрел взял на себя именно ХАМАС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в израильской столице Иерусалиме на Храмовой горе 7 мая и 10 мая произошли столкновения между палестинцами и полицией.