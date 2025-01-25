ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц: их передали представителями Красного Креста

Террористическая организация ХАМАС освободила очередную группу израильских заложниц. Боевики передали представителям Красного Креста военнослужащих ЦАХАЛ, похищенных 7 октября 2023 года с базы Нахаль-Оз.

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После того, как их передали Красному Кресту, военнослужащих вывезли из сектора Газа израильские спецподразделения. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Освобожденных заложниц доставили на объект недалеко от границы для первичного осмотра и первой встречи с родителями после 477 дней плена в секторе Газа.

По информации израильских СМИ, освобожденные Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг уже встретилис со своими родителями на базе ЦАХАЛ недалеко от Рейма.

Еще одна женщина-солдат Агам Бергер остается в плену у ХАМАС. Она так само была похищена палестинскими террористами с базы Нахаль-Оз 7 октября 2023 года.

В Тель-Авиве сотни людей встретили новость о возвращении заложниц громкими аплодисментами. Многие из участников митинга надели ярко-желтые футболки в знак солидарности с заложниками и держали в руках фотографии тех, кто возвращается домой.

Напомним, премьер-министр Израиля обещал уничтожить группу боевиков ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Однако по состоянию на данный момент группировка оказывает влияние на ситуацию в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что утром 19 января Армия обороны Израиля начала процесс отвода войск из сектора Газа в рамках договоренностей о прекращении огня и обмене заложников. Вечером того же дня ХАМАС передал трех женщин из Израиля, которых удерживал в плену 471 день, представителям Красного Креста для возвращения домой. Заложницам 31, 28 и 24 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан. Израильские войска приступили к зачистке города Дженин от террористов.

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