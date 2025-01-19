ХАМАС освободил первых израильских заложниц: женщин передали Красному Кресту. Фото

ХАМАС вечером 19 января передал трех женщин из Израиля, которых удерживал в плену 471 день, представителям Красного Креста для возвращения домой. Заложницам 31, 28 и 24 года.

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Как передает The Times of Israel, событие произошло в центре города. Машины окружили тысячи людей, многие снимали происходящее на камеры и телефоны.

Трех заложниц к месту обмена привезли на автомобиле. Его окружили вооруженные военные ХАМАС с зелеными повязками на головах. Женщины пересели в машины КК, а толпа в это время скандировала название террористической организации – ХАМАС.

Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер пересекли границу между сектором Газа и Израилем. Их сопровождал спецназа Армии обороны Израиля. В первую очередь, недалеко от границы, бывших заложниц отправили на медицинский осмотр.

"Три женщины-заложницы были официально переданы Красному Кресту на площади Аль-Сарайя в районе Аль-Римал на западе города Газа. Это произошло после того, как с ними встретился член команды КК и убедился, что с ними все хорошо", – заявил журналистам представитель ХАМАС.

Вскоре пациенток переведут в медицинский центр "Шиба" в Тель-Авиве.

Роми, Эмили и Дорон стали первыми незаконно удерживаемыми израильтянами, которых ХАМАС освободил в рамках долгожданного прекращения огня. Оно началось ранее в воскресенье, 19 января.

За передачей женщин жители Тель-Авива могли следить на городской площади у художественного музея (неофициальное название – Площадь заложников) на большом телевизионном экране.

"Роми возвращается! Эмили возвращается! Дорон возвращается!" – скандировали граждане.

Три женщины находились в плену у террористов с 7 октября 2023 года.

Согласно списку, опубликованному Обществом палестинских заключенных, Израиль в воскресенье освободит 90 заключенных и задержанных.

Как писал OBOZ.UA, утром 19 января Армия обороны Израиля начала процесс отвода войск из сектора Газа в рамках договоренностей о прекращении огня и обмене заложников.

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