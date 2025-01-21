'ХАМАС все еще стоит на ногах': в FT предположили, что радикалы-исламисты могут вернуться к власти в Секторе Газа

Премьер-министр Израиля обещал уничтожить группу боевиков ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Однако по состоянию на данный момент группировка оказывает влияние на ситуацию в Секторе Газа.

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Об этом пишет Financial Times. Представитель контролируемого ХАМАСом правительства Газы Исмаил аль-Тавабта утверждает, что они работают в соответствии с чрезвычайным планом. "Мы не можем оставить наш народ в вакууме, чтобы угодить Нетаньяху", – заявил он.

Местные власти под руководством ХАМАС планируют встречи для возобновления образовательного процесса, открытия мечетей для молитв и модернизации медицинских услуг в больницах, неоднократно подвергавшихся бомбардировкам.

Мхаймар Абусада, политолог из Газы в Северо-Западном университете в США, отметил, что ХАМАС не прекратил свое существование, несмотря на военные потери. Многие из старших командиров группы, в том числе ее лидер в Газе Яхья Синвар, были убиты вместе с примерно тысячами ее бойцов.

Однако, как говорят международные чиновники, жестокость израильской кампании и страдание гражданского населения могли привлечь новых членов группировки. На прошлой неделе тогда еще госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, как полагают в Америке, ХАМАС завербовал примерно столько же боевиков, сколько потерял.

"Газа разрушена, но ХАМАС все еще стоит на ногах", – сказал Ави Иссахарофф, израильский аналитик Ближнего Востока.

По его мнению, причиной этого является отсутствие заинтересованности израильского правительства в обсуждении какого-либо другого варианта альтернативного режима в Газе.

С воскресенья, 19 января, власти Газы времен ХАМАС пытаются восстановить закон и порядок и административный контроль над сектором. Отмечается, что у них есть ограниченные успехи.

Несмотря на попытки ХАМАСа продемонстрировать присутствие и эффективность, некоторые жители Газы заявили, что усилия группировки пока не принесли существенного результата, учитывая масштаб разрушений.

"На этом этапе нам нужен ХАМАС для контроля безопасности, но мы не хотим, чтобы они правили, и не хотим слышать слово "сопротивление", – сказала одна из беженок из города Газа.

В статье Financial Times отмечается: те, кто попытается управлять Газой, столкнутся со значительно большими проблемами. Разрушенная инфраструктура и миллионы тонн обломков потребуют огромных инвестиций для расчистки и начала восстановления.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 января Армия обороны Израиля начала процесс отвода войск из сектора Газа в рамках договоренностей о прекращении огня и обмене заложников.

Вечером того же дня ХАМАС передал трех женщин из Израиля, которых удерживал в плену 471 день, представителям Красного Креста для возвращения домой. Заложницам 31, 28 и 24 года.

А уже 21 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан. Израильские войска приступили к зачистке города Дженин от террористов.

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