ХАМАС обстрелял израильских военных из российских 'Корнетов': эксперты рассказали, откуда они у террористов

Исламистские террористы из движения ХАМАС в четверг, 13 мая, обстреляли израильский внедорожник из российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет". О том, что он есть на вооружении у палестинцев, Израиль заявлял еще 10 лет назад.

Об обстреле израильской армии из оружия, произведенного в РФ, сообщило издание The Jerusalem Post. Российское "Новое время" отмечает, что ПТРК "Корнет" начали поставлять на мировой рынок еще в 1990-х годах.

Старший научный сотрудник отдела Ближнего и Среднего Востока института востоковедения РАН Владимир Сотников отметил, что российские боеприпасы могут быть не только у ХАМАСа, но и у других террористических группировок. Он считает, что оружие к ним может поступать через посредников, которые перекупают оружие, которое официально поставляется РФ. Также террористы могут захватить вооружение.

"Кстати, не только российское оружие, они могут захватить и американское оружие, и оружие производства других стран", – добавил он.

Украинский журналист и главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов отметил, что Россия не скрывает свои отношения с ХАМАС, они продолжаются и сейчас, в период активных боевых действий.

"Это видно по всему: и по политическим заявлениям Кремля, и по деятельности российских СМИ. Государственное агентство РИА Новости регулярно размещает информацию со ссылкой на источники в движении ХАМАС, как будто это не террористическая организация, а абсолютно легитимная государственная структура какого-либо государства", – подчеркнул журналист.

Бутусов заявил, что Россия поставляет террористам вооружение и поддерживает официальные политические контакты с представителями ХАМАС, которые "убивают израильтян, в том числе и российским оружием".

Он отметил парадоксальность этого явления, так как РФ обычно выступает в защиту русскоязычных людей, которые составляют значительную часть населения Израиля.

Напомним, Российская Федерация открыто контактирует с представителями исламистского движения ХАМАС, которое активизировало ракетные удары по Израилю. Таким образом страна выражает свою поддержку террористам.

В частности, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов провел телефонный разговор с заместителем председателя политбюро ХАМАСа Мусой Абу-Марзуком.

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