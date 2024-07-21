Граница 2022 и вступление в НАТО: Борис Джонсон после разговора с Трампом обнародовал мирный план для Украины

Кандидат на выборах президента США Дональд Трамп сможет помочь закончить войну в Украине. Потому что понимает, что поражение может иметь последствия для Америки и мира.

Видео дня

Такое мнение в своей колонке Daily Mail высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик добавил, что будь Трамп в Белом доме, российский диктатор не был бы "столь безрассудным и преступным, чтобы вторгнуться в Украину".

Вот какие пункты есть в мирном плане для Украины по информации Бориса Джонсона:

– Возвращение Украины к границам до 24 февраля 2022 года, оставляя Крым под контролем РФ.

– Гарантируется вступление Украины в ЕС и НАТО.

– Украинская армия заменит около 70 000 американских солдат на базах США в ЕС, что значительно сэкономит средства США.

Кроме того, Джонсон предлагает Трампу обеспечить Украину всем необходимым "сейчас и срочно", снять все ограничения и сделать украинскую армию сильнейшей в ЕС, которая будет защищать мир и США от внешних угроз.

"Что бы Россия получила взамен? Что ж, я считаю, что есть все виды стимулов, которые могут сработать с Путиным. Он, конечно, мог бы утверждать, что "специальная военная операция" была успешной и что он денацифицировал Украину. Для русскоязычных могут быть предусмотрены особые меры защиты", – отметил Джонсон.

По его словам, с Трампом в Белом доме существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным – возвращение к тому времени, когда РФ была уважаемым партнером G8. Но есть только один способ добиться такого результата.

"Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться и что советскую империю нельзя восстановить силой", – резюмировал политик.

Напомним, что 16 июля бывший премьер Великобритании Борис Джонсон неожиданно встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Он осудил и назвал позорным покушение на жизнь политика.

Ранее сообщалось, что в ситуации с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании заметили странный фактор. Стрелец Томас Мэтью Крукс, совершивший в сторону политика ряд выстрелов, не должен был иметь доступ к "прямой линии видимости".

Пока известно, что Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелец находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Нет