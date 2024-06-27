"Зрада" или победа над Путиным: у Трампа озвучили новый "мирный план" по Украине, который оставляет много вопросов

Советники Дональда Трампа по национальной безопасности Кит Келлог и Фред Флейц предложили ему в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года принудить Украину к мирным переговорам с Российской Федерацией. А если мы откажемся – прекратить снабжать оружием. Если же Россия откажется садиться за стол переговоров, военная поддержка Украины будет усилена.

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Также подчеркивается, что для достижения подлинного мира США "придется вооружить Украину достаточно серьезно и обеспечить этой стране дополнительные гарантии безопасности".

Как подчеркнули советники, Трампу эта идея понравилась.

О том, что стоит за новыми мирными инициативами Трампа, – в материале OBOZ.UA.

Новый план "мира"

Трамп может оставить Украину без военной помощи, если она не согласится на переговоры с Россией – об этом в интервью Reuters говорят два ключевых советника экс-президента Кит Келлог и Фред Флейц (руководили аппаратом Совета национальной безопасности США в период трамповского президентства с 2017-го по 2021 год). Они представили план прекращения войны в Украине.

Стратегия, изложенная Келлогом и Флейцем, является более подробным планом, разработанным соратниками Трампа. По их предложению, определенный ультиматум со стороны США будет направлен и России, которую предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Согласно предложению советников, установление перемирия планируется на существующей линии фронта.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то поддержка со стороны США прекратится", – говорит Келлог. – А Путину: "...если вы не сядете за стол переговоров, мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя".

Согласно их выводам, Путина можно уговорить сесть за стол переговоров, пообещав надолго отложить вступление Украины в НАТО.

Согласно плану, Украина не должна официально уступать территорию России. Однако, как отмечают советники Трампа, вряд ли мы сможем восстановить эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.

По мнению Келлога и Флейца, для достижения устойчивого мира Украине потребуются дополнительные гарантии безопасности. Добавляя, что "вооружение Украины до зубов" наверняка станет ключевым элементом этой задачи. Это расходится с позицией большинства сторонников Трампа, желающих сократить помощь Украине, а то и вовсе прекратить ее.

По словам советников, повторимся, Трамп отреагировал положительно на их предложения. Однако его пресс-секретарь Стивен Чунг подчеркнул, что официальными могут считаться только заявления, сделанные Трампом или уполномоченными членами его кампании.

Оппоненты Трампа не верят в его желание помочь Украине

Представители команды президента США Джо Байдена заявили, что Трамп не заинтересован в противостоянии Путину. "Трамп расхваливает Путина при любом удобном случае, и он ясно дал понять, что не будет противостоять ему или будет отстаивать демократию", – сказал представитель кампании Байдена Джеймс Сингер.

Некоторые аналитики выразили обеспокоенность тем, что план Келлога и Флейца может дать Москве преимущество на переговорах.

"Описанное Келлогом – процесс, направленный на то, чтобы Украина отдала всю территорию, которую сейчас занимает Россия", – отметил бывший помощник госсекретаря, занимавшийся вопросами российской политики Дэниел Фрид.

Что говорил Трамп раньше

В марте этого года, после встречи с Трампом, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: бывший президент США якобы сказал ему, что намерен полностью отказаться от помощи Украине в случае победы на президентских выборах.

"Трамп просто не даст денег Украине для помощи в борьбе с Россией, если снова станет президентом, и это ускорит окончание "конфликта", – заявил тогда Орбан. – Он также не собирается гарантировать безопасность и Европе. Европейцам придется или" платить за это, или создать собственную армию".

США и Евросоюз должны достичь с Россией соглашения об урегулировании "конфликта" в Украине, которое в то же время станет гарантией безопасности в отношениях между Россией и Западом на десятилетие вперед, – сообщил Орбан, отметив, что конец войне может быть положен в результате переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Главный вопрос – пойдет ли на это Путин

"Проанализировав мирные инициативы советников Трампа, возникает вопрос: кто сказал, что на этот план согласится Владимир Путин? Ведь вопрос не в том, чтобы принудить Украину к переговорам с РФ о прекращении огня даже на существующей линии столкновения, а в том, что такая ситуация невыгодна для российского диктатора. Мы знаем условия, на которых Путин готов пойти на временное прекращение огня – это юридическое признание, как мне кажется, не только Украиной, но и США, и в целом Западом права на оккупированные и аннексированные регионы Украины" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников.

Виталий Портников указывает на то, что российский диктатор недавно заявил, что украинские войска должны покинуть территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся под контролем легитимной украинской власти. Так что о прекращении огня по нынешней линии столкновения, с точки зрения Путина, и речи не может быть, потому что, по его версии истории, это Украина "оккупировала исторические российские регионы". Потому он и решил, что может записать часть областей Украины в Конституцию РФ.

По мнению Виталия Портникова, существует еще один важный фактор для Владимира Путина – это превращение Украины в государство, которое будет легко завоевать в последующие годы, даже в случае, если будет принято решение о прекращении огня. И даже для этого Путину потребуется не только гарантия того, что Украина не станет членом НАТО, но и гарантии демилитаризации Украины. То есть согласование с РФ параметров Вооруженных сил, которые будут находиться на украинской территории, с постоянной российской инспекцией в этом направлении. По большому счету, это именно те предложения, которые российская сторона выдвигала Украине во время переговоров в Стамбуле. И нет никаких признаков того, что в Кремле собираются отказываться от этих условий.

"Представить себе, что Путин согласится на прекращение огня при условии, что у него останется контроль над относительно небольшой частью украинской территории. При этом на другой части ненавистной для него Украины будет продолжаться эффективное государственное строительство и строительство сильных Вооруженных сил, которые смогут отвечать Москве на любые ее посягательства – это, конечно же, совершенно не тот план, который понравится Кремлю.

Именно поэтому Владимир Путин вряд ли согласится с любым предложением Дональда Трампа, даже если президент США убедит президента Украины Владимира Зеленского в необходимости переговоров с российской стороной. Именно поэтому, на мой взгляд, это абсолютно иллюзорный, нежизнеспособный документ, составленный людьми, совершенно не понимающими настоящих политических и целей безопасности России, которые заключаются в восстановлении Российской Федерации в границах Советского Союза 1991 года и ослаблении Запада", – считает Портников.

По мнению публициста, именно из-за этих факторов план Дональда Трампа может закончиться исключительно очередным дипломатическим фиаско. И американскому президенту придется вооружать Украину для последующей многолетней войны на истощение РФ.

"В этой ситуации нужно четко понимать главное – реальный путь к войне заключался в том, что Путин верил, что Запад не будет помогать Украине. А реальный путь к миру, и для Путина тоже, – это осознание того, что Запад готов к войне на истощение Российской Федерации, ее инфраструктуры, экономики и военного потенциала. Только тогда можно себе представить, что Путин действительно согласится на такие переговоры с Украиной, которые создадут возможности ее суверенного и безопасного существования в ближайшем будущем", – отмечает Виталий Портников.