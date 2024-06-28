Трамп назвал 'мирный план' Путина неприемлемым и заверил, что может закончить войну в Украине

Бывший президент США и ныне снова кандидат на этот пост Дональд Трамп назвал неприемлемым для Вашингтона "мирное" предложение российского диктатора по Украине. В то же время уверяет, что как только вновь станет лидером страны, закончит эту войну "путем переговоров сторон".

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Об этом он сказал на 90-минутных дебатах с действующим американским лидером Джо Байденом, за которыми следил OBOZ.UA. Кандидаты сошлись лицом к лицу в эфире CNN, говорили о ключевых пунктах своих программ и отвечали на вопрос, среди одной из первых была тема войны в Украине.

"Нет, они (выдвинутые Путиным условия после окончания боевых действий. – Ред.) неприемлемы. Но эта война не должна была начаться", – высказался Трамп.

Он не ответил конкретно, согласился ли бы, чтобы Россия сохранила временно оккупированные украинские территории, если это положит конец войне. При этом республиканец заверил, что "смог бы закончить войну" фактически еще до своего вступления в президентский пост.

Байден отдал Украине $200 миллиардов. Каждый раз, когда приезжает Зеленский, он возвращается с $60 миллиардами, он лучший предприниматель. Тысячи людей погибли, эти жертвы были не нужны. Я заставлю Зеленского и Путина договориться еще до того, как зайду в офис в январе 2025 года", – категорически высказался Трамп.

По его убеждению, если бы во время начала полномасштабной войны именно он был бы во власти США, то Путин его бы "боялся бы и уважал", а потому якобы даже не отважился на вторжение.

"Что касается России и Украины, будь у нас настоящий президент, президент, которого уважал Путин, то он бы никогда не вторгся в Украину", – добавил кандидат в лидеры США.

Кроме того, он повторил свои предварительные заявления о том, что Европа тратит на поддержку Украины гораздо меньше США. В то же время не сказал, будет ли против вступления Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, на дебатах с Трампом президент США Джо Байден говорил о необходимости странам мобилизоваться для помощи Украине в борьбе с РФ. По его словам, эта война угрожает миру во всем мире, потому что Путин хочет восстановить Советскую империю, а Трамп не против того, чтобы тот пошел войной на страны НАТО.

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