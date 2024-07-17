Говорили об Украине: Борис Джонсон встретился с Трампом и назвал покушение на политика 'позорным'. Фото

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Во время встречи он осудил и назвал позорным покушение на политика.

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Об этом Джонсон сообщил 16 июля в социальной сети X. Бывший премьер-министр Великобритании также отметил, что в ходе встречи они обсуждали ситуацию в Украине.

"Приятно было встретиться с Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь", – написал Джонсон.

Джонсон также заявил, что верит в то, что Трамп будет продолжать отстаивать демократические ценности и будет поддерживать Украину.

"Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он (Трамп. – Ред.) будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", – добавил британский политик.

Ранее сообщалось, что в ситуации с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании заметили странный фактор. Стрелец Томас Мэтью Крукс, совершивший в сторону политика ряд выстрелов, не должен иметь доступ к "прямой линии видимости".

Пока известно, что Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелец находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо.

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