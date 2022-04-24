Генсек ООН Гутерриш перед визитом в Москву и Киев посетит Турцию: выяснились подробности

25 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит Турцию. В Анкаре он намерен встретиться с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что предметом обсуждения станет российско-украинская война. После этого глава ООН отправится в Москву и Киев.

"Турция – это важное место проведения гуманитарных переговоров между Украиной и Россией", – заявил глава гуманитарной помощи организации Мартин Гриффитс.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что генсек ООН должен посетить места, где оккупанты совершали военные преступления против мирных украинцев, и только потом ехать в Москву. "Потому что если просто приехать в Киев и пообщаться, этого слишком мало", – подчеркнул политик.

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Поездка Гутерриша в Украину назначена на 28 апреля. Перед этим, 26 апреля, генсек посетит Москву, где у него запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия выразила желание занять место России в Совете ООН по правам человека и уже выдвинула свою кандидатуру. Власти страны уверены, что РФ должна ответить за агрессию, убийства и разрушения в Украине.