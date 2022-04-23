В Украину приедет генсек ООН Гуттериш: перед этим он встретится с Путиным

Генеральный секретарь Организация Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш приедет в Украину. Визит запланирован на следующей неделе.

Гуттериш планирует провести встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает ООН в Twitter.

В первую очередь генсек ООН встретится с министром иностранных дел Кулебой. Встреча с главой украинского государства у Гуттериша запланирована на 28 апреля.

Русская служба BBC пишет, что до этого генеральный секретарь ООН посетит Москву, где встретится с президентом страны-агрессора Путиным.

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По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, Генеральный секретарь хотел бы обсудить срочные шаги по достижению мира в Украине, а также будущее многосторонней дипломатии, основанной на Уставе ООН и международном праве.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что развязанная Россией война против Украины обрекает на голод 1,7 млрд человек во всем мире. А ее последствия вызовут "бедность такого масштаба, какого не было уже на протяжении десятилетий".

Ранее Гутерриш предложил объявить в Украине "пасхальное перемирие". Однако Россия отказалась поддерживать предложение генерального секретаря ООН об установлении "пасхального" перемирия в Украине.