Зеленский: генсек ООН должен увидеть зверства РФ в Украине и только потом ехать к 'уважаемым' в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ждет генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с визитом в Киеве. Глава государства предложил ему посетить места, где российские оккупанты совершали военные преступления против мирных украинцев, "если у него будет время".

Об этом глава государства сказал в субботу вечером, 23 апреля, во время пресс-конференции насчет войны в Украине. Мероприятие транслируется в эфире национального телемарафона.

"Я думаю, что после приезда, и если будет время у генерального секретаря, ему обязательно нужно посетить сначала наши места, где были пытки и где уничтожили наших людей, а потом уже найти время для уважаемых из Москвы. Мне кажется, важнее понять, что у нас происходит, чтобы иметь точную точку зрения, которую генеральный секретарь сможет донести в Москве на встрече с президентом этого государства. Потому что, если просто приехать в Киев и пообщаться, этого слишком мало", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что с генсеком ООН в Украине с радостью будут общаться, и выразил надежду, что эта встреча укрепит позицию Гутерриша в поддержке Украины, которая уже почти два месяца противостоит полномасштабной российской агрессии.

Глава государства также рассказал, что он уже несколько раз лично встречался с генсеком ООН. В целом, наша страна сделала уже много шагов, после чего позиция Гутерриша касательно поддержки Украины изменилась и укрепилась.

"Я достаточно твердо говорил ему, что невозможно иметь баланс в отношениях между Украиной и Россией. Мы ожидаем 100%-ю поддержку от генсека ООН. 100%-ю, потому что 100% правда на нашей стороне, и война у нас", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Организация Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш приедет в Украину 28 апреля. У него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, что перед этим, 26 апреля, генсек ООН посетит Москву, где у него запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.