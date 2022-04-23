Чехия попросила занять место России в Совете ООН по правам человека

Чехия выразила желание занять место России в Совете ООН по правам человека и уже выдвинула свою кандидатуру. Там уверены, что РФ должна ответить за агрессию, убийства и разрушения в Украине.

Об этом сообщили в Twitter Министерства иностранных дел Чешской Республики. В ведомстве отметили, что продвижение прав человека является приоритетом чешского правительства и опубликовали свои обязательства.

"Россия должна ответить за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине. Именно поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека было прекращено. Чешская Республика хочет заменить Россию в Совете, мы только что представили свою кандидатуру. Продвижение прав человека является приоритетом чешского правительства", – говорится в сообщении.

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Напомним: 7 апреля Генеральная ассамблея ООН поддержала решение исключить Россию из Совета ООН по правам человека. Соответствующую резолюцию поддержали 93 страны. Выдворить РФ из Совета ООН по правам человека решили из-за грубых и систематических нарушений прав человека в Украине российскими военными.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как в ООН приняли решение о выдворении России из Совета по правам человека, в Москве заявили, что РФ сама "досрочно" выходит из этого международного правозащитного органа. Такие шаги стали уже традиционными для страны-агрессора – перед этим Россия так же "по собственной воле" вышла из Совета Европы.