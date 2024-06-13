Генсек НАТО пообещал жестче отвечать на диверсии российских шпионов

В НАТО планируют принять более жесткие меры против шпионов РФ в ответ на кампанию диверсий и кибератак Москвы. Также в НАТО обсудят варианты защиты критически важной морской и киберинфраструктуры.

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Об этом 13 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время общения с журналистами в Брюсселе. "Мы видели несколько примеров диверсий, попыток поджогов, кибератак и дезинформации", – цитирует его Reuters.

Столтенберг добавил, что на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе позже того же дня "рассмотрят российскую кампанию враждебных действий против союзников по НАТО".

Кроме того, по словам генсека, министры обсудят варианты реагирования НАТО.

Речь идет, в частности, о защите критически важной морской и киберинфраструктуры, а также более "жесткие ограничения для сотрудников российской разведки во всем Альянсе".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Германии задержали двух агентов РФ, которые шпионили за военными объектами США, а также готовили диверсии на объектах военной инфраструктуры и транспортных путях поставок Украине. Канцлер Олаф Шольц заявил, что борьба с российским шпионажем должна стать одним из приоритетов для спецслужб.

Установлено, что в пользу России шпионили два человека. Один из них, 39-летний немецко-российский гражданин, готовил диверсию на территории Германии (поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры и ОПК).

А в Венгрии требуют отставки главы МИД страны Петера Сийярто после скандала с российским шпионажем, когда выяснилось, что спецслужбы РФ взламывали системы министерства и крали данные. Венгерская оппозиция уверена, что Сийярто знал о деятельности российских киберпреступников.

В Румынии также был задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России. По данным следствия, гражданин страны фотографировал военные объекты НАТО и передавал данные Кремлю через посольство РФ.

Великобритания выслала атташе РФ по вопросам обороны, который мог шпионить в пользу Москвы. Глава МВД страны Джеймс Клеверли назвал дипломата "необъявленным офицером военной разведки". Также Лондон ограничил продолжительность российских дипломатических виз.

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