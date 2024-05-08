Британия собирается выслать российского атташе по обороне: что происходит

Великобритания высылает российского атташе по вопросам обороны, а также лишит некоторые принадлежащие РФ объекты недвижимости дипломатического статуса. Соединенное Королевство также ограничит продолжительность российских дипломатических виз. Таков ответ Лондона на злонамеренную деятельность Кремля.

Об этом заявил министр внутренних дел Джеймс Клеверли, пишет Sky News. Отмечается, что российский атташе, по мнению британского правительства, мог шпионить в пользу Москвы.

Именно поэтому Джеймс Клеверли назвал его "необъявленным офицером военной разведки".

"Мы выгоним российского атташе по обороне, который на самом деле является необъявленным офицером военной разведки РФ", – сказал министр.

Еще одной мерой в ответ на злонамеренную деятельность России является лишение дипломатического статуса определенных объектов недвижимости на британской земле, принадлежащих РФ.

Одно из таких зданий – Seacox Heath, находящееся в Сассексе и официально используемое в качестве места отдыха для сотрудников посольства РФ в Великобритании.

Наличие статуса дипломатических помещений означает, что никто не может войти туда, включая правоохранительные органы, без четкого разрешения российского посла или главы дипломатической миссии.

Помимо этого Великобритания ограничивает продолжительность российских дипломатических виз.

"Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности времени, которое российские дипломаты могут проводить в Великобритании", – заявил Клеверли.

Как отметил министр внутренних дел, эти решения связаны со злонамеренной деятельностью России в Британии и Европе.

Он добавил, что в ответ на такие меры Британия, скорее всего, вызовет "обвинения в русофобии, теориях заговора и истерии со стороны российского правительства", но британское правительство "нельзя считать дураками".

"Наш ответ будет решительным и жестким. Наше послание России четкое: прекратите эту незаконную войну, выведите свои войска из Украины, прекратите эту злонамеренную деятельность", – заявил Джеймс Клеверли.

Издание отмечает, что все эти решения правительства частично связаны с событиями в апреле, когда был арестован 20-летний британец Дилан Эрл, обвиненный в организации поджога лондонской коммерческой недвижимости, связанной с Украиной. Ему инкриминируют организацию враждебной деятельности в пользу Москвы, в частности, путем вербовки других лиц для поджога.

По версии следствия Эрл принимал участие в мошеннических действиях, исследовании и разведке целей, а также пытался завербовать людей для оказания услуг российской разведслужбе. Согласно судебным документам, 20-летний парень был связан с запрещенной террористической ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZ.UA, Британия разрешила использование Украиной переданного оружия для ударов по России. Лондон пообещал около $3,74 млрд ежегодной военной помощи Киеву.

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