Шольц о русских шпионах в Германии: не будем с этим мириться

В Германии задержаны два российских агента, которые шпионили за военными объектами США, а также готовили диверсии на объектах военной инфраструктуры и транспортных путях поставок помощи Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, борьба с российским шпионажем должна стать одним из приоритетов для спецслужб.

У соответствующих служб ФРГ имеются собственные механизмы для разоблачения шпионов. Потому Берлин не будет "закрывать глаза" на шпионскую деятельность России, отметил Шольц.

"Мы не можем и не будем с этим мириться. В этом отношении мы должны предъявлять высокие требования к нашим организациям безопасности", - сказал канцлер Германии.

Шольц добавил, что германское правительство реагирует на такие ситуации. Однако главной реакцией должна быть комплексная борьба всех органов и служб.

Как сообщал OBOZ.UA, шпионили в пользу России два человека. Один из них, 39-летний немецко-российский гражданин, обсуждал с представителями российских спецслужб диверсии на территории Германии (в частности, он договорился об осуществлении поджогов и взрывов на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах).

Первоочередной целью диверсий являлись транспортные маршруты, используемые для перемещения военного оборудования. Целью шпионов было подорвать немецкую поддержку Украины.

Ранее прокуратура Германии предъявила обвинение офицеру агентства военных закупок своей страны в шпионаже. В частности, военное чиновник обвиняется в попытке передать секретную информацию российской разведке.