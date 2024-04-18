Хотели сорвать военную помощь Украине: в Германии задержали двух агентов РФ

В Баварии разоблачили двух российских агентов, которые вели наблюдение за американскими базами на территории Германии. Они также планировали диверсию на военно-транспортных путях.

Об этом сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на свои источники в генпрокуратуре ФРГ. "Федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель арестовал двух подозреваемых, планировавших проведение диверсионных операций в Германии по указанию российских спецслужб", – говорится в сообщении.

Полиция задержала подозреваемых в Байройте. Главным обвиняемым является 39-летний Дитер С., русско-германского происхождения из Баварии.

Следователи считают, что он удерживал связь с представителями российских спецслужб с октября 2023 года и согласился совершить поджоги и подрывы военной инфраструктуры, вооруженных заводов и промышленных объектов.

Один из объектов, за которыми велось наблюдение, находится в Графенвере в Баварии, где расположен важный военный полигон. Там среди прочего есть важный военный полигон, где армия США тренирует украинских военных, например, на основных боевых танках Abrams.

Целью запланированных атак было подорвать германскую поддержку Украины.

Сообщником Дитера С. считается 37-летний Александер Й., тоже российско-германского происхождения, которого федеральная прокуратура обвиняет в том, что он является агентом российской разведки.

Дитер С. уже известен немецким правоохранительным органам за свое участие в боевых действиях в ДНР между 2014 и 2016 годами. Поскольку "ДНР" классифицируется немецкими властями как террористическая организация, Дитер С. также обвиняется в членстве в террористической организации за рубежом.

Кроме того, учитывая его владение огнестрельным оружием, против него возбуждено расследование по подозрению в подготовке грозящего государству насильственного акта.

Дитер С. и Александер Й. были доставлены в Карлсруэ в среду и взяты под стражу.

Ранее прокуратура Германии предъявила обвинение офицеру агентства военных закупок своей страны в шпионаже. В частности, военное чиновник обвиняется в попытке передать секретную информацию российской разведке.