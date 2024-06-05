"МИД Венгерской области": в Будапеште требуют отставки Петера Сиярто за пророссийскую позицию. Фото и видео

Оппозиция Венгрии выступила за отставку главы МИД страны Петера Сийярто после скандала с российским шпионажем за венгерским внешнеполитическим ведомством. Активисты 4 июня развесили флаг РФ у здания МИД в Будапеште и расклеили наклейки с надписями "Министерство иностранных дел Венгерской области" на русском языке.

Как передает 444.hu, временный депутат парламента от политической партии "Моментум" Мартон Томпос объяснил: эти знаки разоблачают настоящего владельца МИД Венгрии – Российскую Федерацию. Томпоса возмутило, что дипломаты "слили" Кремлю "все наши данные".

"Что сделало министерство иностранных дел Венгрии, когда выяснилось, что российские хакеры взломали систему? Ничего. Спустя три месяца Петер Сийярто получил от них орден Дружбы. Это не только измена, это уголовное дело", – уверен политик.

Он имеет ввиду недавний скандал, когда выяснилось, что ГРУ, СВР и ФСБ государства-агрессора взламывали системы венгерского МИД и в нескольких случаях воровали данные и перенаправляли корреспонденцию себе – фактически видели все происходящее во внешнеполитическом ведомстве.

Даже после этих событий, два месяца спустя Сийярто принял из рук своего российского коллеги Сергея Лаврова орден Дружбы "за заслуги в развитии двусторонних отношений". Оппозиция уверена, что министр иностранных дел Венгрии знал о незаконной деятельности российских киберпреступников.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил: его страна еще не решила, будет ли участвовать в Саммите мира в Швейцарии относительно окончания войны в Украине. Мол, Будапешт не находится в состоянии войны и Россия на них "не нападала".

– По данным Politico, Венгрия противится внедрению Евросоюзом санкций против экспорта сжиженного газа из РФ. Власти Будапешта обещают блокировать любые ограничения, которые повышают цены на энергоносители в Европе.

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