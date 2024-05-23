Франция успешно испытала модернизированный ядерный носитель: известно о ракете ASMPA-R

Французские войска провели первые испытания модернизированного ядерного носителя ASMPA-R. Испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ракеты осуществлялся без ядерной боеголовки.

Носителем для ракеты ASMPA-R выступил истребитель Rafale. Об этом в соцсети X сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, операция по испытанию модернизированного ядерного носителя называлась "Дюрандаль". Лекорню отметил, самолет Rafale стратегического назначения успешно провел первый испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки.

Глава французского оборонного ведомства заявил, что эта операция, запланированная на долгое время, реализует амбиции, предусмотренные в законе о военном программировании ядерного сдерживания, и демонстрирует превосходство и оперативную надежность этого процесса.

В Минобороны Франции добавили, что испытания модернизированного ядерного носителя проходили под контролем военных на базах в Бискарросе, Уртене и Кемпере на западном побережье Франции. Также в ведомстве отметили, что программа обновления ASMPA-R позволила усилить внутренние характеристики ракеты, сохраняя доверие к бортовому ядерному компоненту перед лицом новых угроз до появления будущей ядерной ракеты "воздух-земля" 4-го поколения.

Напомним, страна-агрессор Россия начала первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения тактического ядерного оружия. Учения развернули в Южном военном округе РФ.

В то же время, с началом учений по применению тактического ядерного оружия, Россия заявила, что собирается в одностороннем порядке изменить границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне отреагировали на заявления РФ о военных учениях с использованием тактического ядерного оружия, назвав эту риторику Кремля безответственной. При этом США заявили, что пока не видят признаков подготовки к применению такого оружия в войне против Украины.

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