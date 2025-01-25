Фицо, отставки которого требуют словаки, пригрозил Украине проблемами со вступлением в НАТО и ЕС. Видео

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, столкнувшийся с массовыми протестами против своего правительства, снова оказался в центре скандала из-за своих противоречивых высказываний об Украине. Политик заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО и будет испытывать значительные трудности на пути в ЕС.

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Кроме того, наше государство якобы потеряет треть своих территорий в пользу России. Об этом пишет издание Dennikn.

Фицо заявил, что Украина якобы никогда не станет членом НАТО, а по пути в ЕС встретится с серьезными трудностями. Более того, он считает, что Украина потеряет значительную часть своих территорий в пользу России. По словам словацкого премьера, Запад использовал Украину в войне для ослабления России, а мирное соглашение, которое могло завершить войну еще в апреле 2022 года, было заблокировано.

"Война могла закончиться еще в апреле 2022 года, когда на столе было мирное соглашение. Однако Запад помешал Украине подписать соглашение", – сказал он.

Фицо также положительно оценил возможные контакты между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, но подчеркнул, что ЕС не должен брать на себя большую ответственность за поддержку Украины, если США изменят свою политику.

На фоне скандальных заявлений премьера в Словакии развернулись масштабные протесты. 24 января около 100 тысяч граждан вышли на акции по всей стране, требуя отставки премьера. В Братиславе собралось более 60 тысяч митингующих, державших в руках флаги ЕС и плакаты с призывами "Довольно Фицо" и "Словакия – часть Европы". Участники протестов открыто критиковали премьера за пророссийскую риторику и отмечали важность сохранения проевропейского курса страны.

Массовые демонстрации охватили другие города Словакии. Люди объединились, чтобы показать, что не согласны с политикой правительства и готовы отстаивать демократические ценности. Протестующие требуют изменений и осуждают политику Фицо, которая, по их мнению, отдаляет страну от европейского сообщества.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к масштабной кибератаке на национальную медицинскую страховую компанию Словакии, которая, по его словам, могла парализовать предоставление медицинской помощи в стране. Он назвал это частью сценария устранения "непослушных правительств". Однако Министерство иностранных дел Украины категорически опровергло эти обвинения, отметив, что они безосновательны. В ведомстве призвали Фицо прекратить искать воображаемых врагов в дружественной Словакии Украине.

В Словакии более 250 психологов и психиатров обратились к премьер-министру Роберту Фицо с призывом уйти в отставку. Они обеспокоены поведением политика и их публичными выступлениями.

21 января парламент Словакии собрался для рассмотрения вопроса объявления импичмента Роберту Фицо Премьер Словакии в ходе заседания представил "секретный отчет", в котором, как утверждают депутаты, содержались обвинения в адрес его оппонентов в подготовке Майдана. Однако глава правительства лично зачитал только половину упомянутого отчета и покинул здание парламента.

22 января Роберт Фицо созвал Совбез Словакии из-за угрозы "майдана" и "захвата власти" оппозицией. Фицо заявил, что на территории Словакии действует "экспертная группа", которая якобы занималась событиями в Грузии, а также революцией достоинства в Украине, а финансируют ее Соединенные Штаты Америки.

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