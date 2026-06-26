ВЕРНУТЬ СВОИХ. А НЕ ИСКАТЬ ЗАМЕНУ. НЕ ДЕНЬГИ. НЕ РЕСУРСЫ. НЕ ЧУДЕСА.

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Когда люди говорят о будущем Украины, они часто ищут какой-то особый секрет успеха. Одни говорят, что нужны огромные международные средства. Другие убеждены, что всё решат природные ресурсы. Кто-то возлагает надежды на технологии или очередного "сильного лидера".

Но мировая история давно дала ответ.

Ни одна страна не становилась успешной только благодаря деньгам.

Ни одна страна не совершала экономического чуда только благодаря ресурсам.

Ни одна страна не поднималась благодаря красивым лозунгам.

Настоящий секрет всегда заключался в другом.

Справедливые правила. Профессионалы. Неизбежная ответственность. Именно на этих трех опорах строились самые успешные государства современности.

После войн и разрушений одни страны десятилетиями оставались бедными, а другие за одно поколение превращались в экономических лидеров. Разница заключалась не в стартовых условиях. Разница заключалась в том, смогли ли они создать систему, в которой способный человек получает шанс работать на благо государства.

Главные истории дня

У Украины сегодня есть всё необходимое для большого прорыва. Есть земля. Есть природные ресурсы. Есть мощный промышленный потенциал. Есть предприниматели. Есть талантливая молодёжь. Есть миллионы граждан, которые приобрели бесценный международный опыт. Но есть проблема, которую не решит ни один инвестор и ни один союзник.

Проблема доверия к системе.

Когда профессионал видит, что должность получает не самый лучший, а самый близкий к власти, он либо молчит, либо уезжает.

Когда бизнес видит, что правила могут меняться в зависимости от фамилии или политического влияния, он не инвестирует в развитие. Когда молодежь не видит социальных лифтов, она ищет будущее где-то в другом месте.

Так постепенно страна теряет не деньги. Она теряет самое ценное – людей.

Именно поэтому главной реформой послевоенной Украины должна стать не очередная смена названий учреждений и не бесконечное переписывание законов.

Нужно вернуть принцип профессионализма.

Человек должен знать одну простую вещь: если он компетентен, честен и готов работать – перед ним открыты двери. Без кумовства. Без политических квот. Без телефонного права. Без кулуарных договоренностей.

Вторая основа успеха – ответственность. Общество давно устало от ситуации, когда за крупные провалы никто не отвечает.

Сильное государство начинается там, где чиновник, судья, прокурор, депутат или руководитель государственного предприятия понимает: за злоупотребления придется отвечать независимо от должности и статуса.

Не показательно. Не избирательно. А неизбежно.

Третья основа – национальная мобилизация талантов.

Украине нужно перестать терять время на внутренние войны между регионами, поколениями или политическими лагерями. Нужно объединять людей. Не отталкивать. Не делить. Не навешивать ярлыки.

Страна должна искать лучших украинцев повсюду – среди военных, ученых, инженеров, предпринимателей, педагогов, медиков, специалистов, работающих за рубежом.

Государство будущего – это не то, которое управляет страхом. Это то, которое умеет привлекать способных людей к общему делу.

Именно поэтому главным национальным проектом должно стать возвращение украинцев. А не привлечение кого-то вместо них.

Не поиск временных решений. А создание условий, при которых люди захотят вернуться домой. Работа. Жилье. Безопасность. Справедливость. Возможность реализовать себя. Вот настоящие магниты для возвращения людей.

И, наконец, Украине нужна большая цель. Не набор красивых обещаний до следующих выборов. А стратегия на десятилетие вперед. Стать сильнейшей экономикой региона. Стать центром современного производства. Стать одним из европейских лидеров в области оборонных технологий. Стать государством, где хотят жить собственные граждане.

Именно так поднимались великие страны. Не благодаря чуду. Не благодаря случайности. Не благодаря подаркам судьбы.

Они создавали систему, в которой честный труд, знания и профессионализм становились главной ценностью.

И если говорить совсем просто, то формула успеха Украины может уместиться в одном предложении:

Поставить на ключевые должности лучших людей, установить одинаковые правила для всех и заставить систему отвечать за результат.

Всё остальное – деньги, инвестиции, технологии, международная помощь – придёт вслед за этим.

Ведь государства приходят в упадок не тогда, когда им не хватает ресурсов.

Государства приходят в упадок тогда, когда они перестают ценить своих людей.

И наоборот – начинают стремительно расти тогда, когда делают человеческий талант главным национальным ресурсом.