Фицо обвинил оппозицию в подготовке Майдана в Словакии: ему ответили

Парламент Словакии во вторник, 21 января, собрался для рассмотрения вопроса объявления импичмента пророссийскому премьер-министру страны Роберту Фицо. Последний в ходе заседания зачитал "секретный отчет", в котором, как утверждают депутаты, содержались обвинения в адрес его оппонентов в подготовке Майдана.

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Представители оппозиции на обвинение Фицо отреагировали, заявив о провокациях властей. Подробности сообщает словацкое издание Аktuality.

Журналисты рассказали, что заседание по отстранению от власти Фицо на фоне массовых антиправительственных протестов в Словакии началось "относительно нормально". Депутаты проголосовали за ограничение дебатов до 12 часов, а глава оппозиционной социал-либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко произнес вступительную речь продолжительностью около часа.

Далее же журналистам пришлось на время покинуть зал парламента.

"Все изменилось после того, как премьер-министр объявил, что он хочет, чтобы СМИ покинули зал, поскольку он собирается прочесть секретный отчет SIS (спецслужба страны Slovenská informačná služba. – Ред.) для депутатов. Вице-спикер парламента Петер Жига согласился, и депутаты оставались наедине в зале Нацсовета около часа", – говорится в материале.

О "секретном отчете SIS", содержащем "шокирующие факты" Фицо впервые упомянул еще в самом начале заседания, предлагая провести его в полностью закрытом от СМИ режиме. Тогда словацкий премьер не объяснил, чего именно касается упомянутый отчет.

Впоследствии появилось также сообщение пресс-службы этой спецслужбы, возглавляемой сыном одного из депутатов партии Фицо Smer. В прессрелизе отмечается, что SIS якобы "получила серьезную информацию о долговременном организованном влиянии, целью которого является дестабилизация Словацкой Республики", передала ее премьер-министру и дала разрешение ознакомить с отчетом депутатов.

При этом Аktuality со ссылкой на сообщения очевидцев уточнило, что в здании парламента Фицо пробыл недолго: через некоторое время после начала заседания он был замечен на выходе из здания Нацсовета. Также издание от своих источников узнало, что глава правительства лично зачитал лишь половину упомянутого отчета, дочитывал его министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток.

"После ухода Фицо и зачитывания доклада на пленуме разгорелся горячий обмен мнениями. Впоследствии оппозиционные депутаты с разными эмоциями начали выходить из зала, одни с улыбкой, другие предостерегали от прослушивания оппонентов власти. Но никто не мог сказать прямо, что они слышали. Закон запрещает разглашать содержание отчета. Поэтому депутаты могли лишь констатировать то, о чем говорили на пленарном заседании", – пишет Аktuality.

Так, представители оппозиции заявили, что упомянутый отчет свидетельствует о подготовке словацкой власти к "майдану". Одна из присутствовавших на заседании депутатов отметила, что в документе содержится "своеобразный список имен" людей, за которыми в этой связи следят власти.

В то же время представители оппозиционных политсил отметили, что какую-то существенную или секретную информацию они так и не услышали: все озвученное в стенах парламента, по их словам, происходит из открытых источников. А лидер Христианско-демократического движения (KDH) Милан Майерский вообще сказал, что подобный отчет смог бы составить даже "ученик начальной школы".

Его однопартиец, депутат от KDH Франтишек Миклошко сравнил отчет с временами нормализации и коммунистами, составлявшими список неугодных лиц.

"Стиль и содержание этого доклада меня шокировали, потому что он напомнил мне стиль ŠtB (спецслужба в Чехословакии времен СССР. – Ред.) и коммунистов", – прокомментировал Миклошко.

Еще несколько депутатов, среди которых – представители KDH, а также

Несколько депутатов, в том числе представители KDH, Михаил Шимечка из "Прогрессивной Словакии" и Бронислав Грелинг из партии "Свобода и Солидарность", отметили, что в отчете говорится о протестах оппозиции. Сам Фицо говорил о них неоднократно, обвиняя оппозицию в подготовке "майдана". Те же тезисы словацкий премьер провозгласил и во время закрытой для СМИ части заседания парламента, а затем повторил во время встречи 21 января с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Словацкая оппозиция готовится к Майдану и к захвату правительственных зданий", – сказал премьер-министр Словакии.

В ответ на эти упреки представители словацкой оппозиции обвинили власть в подготовке к провокациям.

"Не мы готовим Майдан, но эта власть готовит Майдан", – подчеркнул Миклошко, который уверен, что власти могут готовить провокации на акциях сопротивления, чтобы получить основания для их разгона.

"Я боюсь, что премьер-министр страдает каким-то бредом. Что он видит вещи, которых не существует", – прокомментировал Шимечка, выходя из зала заседаний в парламенте. Он добавил, что право проводить митинги оппозиции гарантирует конституция.

"То, что я могу сказать о митингах, организованных нами, оппозиционными партиями: они гораздо спокойнее и мирнее, чем те, которые организует Smer", – добавил он.

Многие депутаты сошлись во мнении, что отчеты подобного уровня и содержания не идут в пользу репутации и авторитету подготовившей их спецслужбы.

Глава Словацкого движения Игорь Матович в свою очередь указал, что в отчете содержится информация о прослушивании критиков правительственной коалиции.

"Подобно тому, как когда-то полиция следила за религиозными людьми, сегодня SIS под руководством сына Гашпара следит за каждым гражданином в Словакии", – сказал он.

По словам политика, SIS прослушивает телефоны, а также использует личную слежку.

"На основе этих практик Фицо представил здесь некоторые заблуждения больного ума", – добавил Матович.

Министр сельского хозяйства Ричард Такач также прокомментировал отчет: по его мнению, информация в сообщении может быть подтверждением прослушивания.

А вот вице-спикер парламента от партии Фицо Тибор Гашпар (отец главы SIS) разглядел в упомянутом отчете "серьезные выводы".

"Они настолько серьезны, что угрожают стабильности Словакии", – прокомментировал Гашпар.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе упрекнул Фицо за лицемерие. Глава государства подчеркнул, что словацкий премьер покупает газ у России, а полагается на США.

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