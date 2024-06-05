Фицо может поправиться быстрее, чем ожидалось: когда премьер Словакии планирует вернуться к работе

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо продолжает улучшаться после его ранения в результате покушения. Большинство серьезных осложнений уже позади. Его выздоровление может быть быстрее, чем ожидалось.

Об этом заявил вице-премьер-министр и глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк в среду, 5 июня. Его цитирует издание Teraz.sk.

"Большинство серьезных осложнений, с которыми мы столкнулись в начале, прошли, и теперь есть вопросы по его выздоровлению, но он может быть быстрее, чем мы ожидали сначала", – сказал Калиняк.

Он добавил, что возвращение Фицо к исполнению своих обязанностей в должности главы правительства будет зависеть от решения врачей и того, как он себя сам будет чувствовать.

Напомним: Роберт Фицо находится в больнице после того, как 15 мая вооруженный мужчина выпустил несколько пуль в него. Это произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, когда политик вышел к местным жителям.

На опубликованном с места стрельбы видео видно, как премьер Словакии приближается к собравшимся на баррикадах людям и тянется пожать им руки. В этот момент 71-летний мужчина шагнул вперед и произвел пять выстрелов, прежде чем его схватили и арестовали.

Фицо был доставлен в клинику на вертолете, он экстренно перенес пятичасовую операцию по лечению множественных ран, а через день состоялась еще одна двухчасовая операция по удалению мертвых тканей из огнестрельных ран.

Глава правительства Словакии проходит лечение в стационаре поликлиники Рузвельта в городе Банская-Быстрица.

Как сообщал OBOZ.UA:

Стрелявшего в Фицо мужчину обвиняют в покушении на умышленное убийство должностного лица. Ему грозит пожизненное заключение.

Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией и выступает против помощи Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии, назвал это событие "актом насилия" и выразил поддержку жителям страны.

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