Facebook заявил, что будет удалять контент, связанный с талибами

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Мир
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Facebook заявил, что будет удалять контент, связанный с талибами

Крупная американская социальная сеть Facebook заявила, что отныне будет блокировать контент, в котором представители экстремистской группировки "Талибан" сообщают о своей деятельности. Такое решение руководство платформы приняло, поскольку боевики, захватившие власть в Афганистане, признаны в США террористами.

Об этом изданию ВВС рассказали в главном офисе Facebook. На протяжении многих лет существования этой соцсети талибы беспрепятственно публиковали нужную им информацию, но теперь эксперты по выявлению афганского контента будут оперативно ее удалять и блокировать аккаунты авторов.

"Они носители языка дари и пушту и знают местный контекст, помогая выявлять и предупреждать нас о возникающих проблемах на платформе", – подчеркнул представитель соцсети.

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При этом в компании обеспокоены сообщениями, что талибы пытаются обойти внедренный запрет, используя голосовую площадку WhatsAp, чьим разработчиком также выступает Facebook.

"Однако мы будем следить и за конкурирующими платформами. В случае выявления связи с талибами, приниматься будут все возможные меры, чтобы устранить из информационного пространства тезисы, популяризирующие международный и внутренний терроризм", – заключили в "гиганте" социальных сетей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • власть в Афганистане 15 августа перешла в руки талибов. Афганцы, спасаясь от новой власти, начали массово покидать территорию страны.

  • Поскольку пассажирских мест в самолетах физически не хватало, люди даже цеплялись за шасси, что заканчивалось трагедией. Так, в нескольких районах Кабула были найдены тела трех человек, которые, предположительно, упали с большой высоты.

  • В ООН потребовали прекратить насилие в Афганистане и безотлагательно сформировать новое правительство, в состав которого обязательно войдут представительницы женского пола.

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