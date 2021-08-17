Facebook заявил, что будет удалять контент, связанный с талибами

Крупная американская социальная сеть Facebook заявила, что отныне будет блокировать контент, в котором представители экстремистской группировки "Талибан" сообщают о своей деятельности. Такое решение руководство платформы приняло, поскольку боевики, захватившие власть в Афганистане, признаны в США террористами.

Об этом изданию ВВС рассказали в главном офисе Facebook. На протяжении многих лет существования этой соцсети талибы беспрепятственно публиковали нужную им информацию, но теперь эксперты по выявлению афганского контента будут оперативно ее удалять и блокировать аккаунты авторов.

"Они носители языка дари и пушту и знают местный контекст, помогая выявлять и предупреждать нас о возникающих проблемах на платформе", – подчеркнул представитель соцсети.

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При этом в компании обеспокоены сообщениями, что талибы пытаются обойти внедренный запрет, используя голосовую площадку WhatsAp, чьим разработчиком также выступает Facebook.

"Однако мы будем следить и за конкурирующими платформами. В случае выявления связи с талибами, приниматься будут все возможные меры, чтобы устранить из информационного пространства тезисы, популяризирующие международный и внутренний терроризм", – заключили в "гиганте" социальных сетей.

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