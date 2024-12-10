Facebook и Instagram размещали скрытую политическую рекламу, которая продвигала пророссийского кандидата на выборах в Румынии

Корпорация Meta Platforms разрешила разместить на ряде страниц в Facebook и Instagram политическую рекламу накануне президентских выборов в Румынии. Эти сообщения критиковали представительницу либерал-консерваторов Елену Ласкони и продвигали ультраправых деятелей, среди которых и пророссийский кандидат Келин Джорджеску.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на отчет групп Reset Tech и Check First, исследующих цифровые угрозы. Они выяснили, что эта кампания проводилась на 24, казалось бы, отдельных страницах Facebook для организаций, чьи веб-сайты имеют общую инфраструктуру хостинга, рекламы и электронной почты, что указывает на организованные усилия по влиянию на выборы.

Пока непонятно, кто стоял за сетью, которая продвигала эти политические посты в Facebook и Instagram. На рекламу, согласно отчету, было израсходовано 224 083 евро (237 200 долларов США).

"В то время как роль TikTok в распространении дезинформации во время румынской предвыборной кампании была в центре внимания, новые доказательства показывают, что платформы Meta Facebook и Instagram использовались для распространения агрессивных политических сообщений, непроверенных заявлений и поляризующих нарративов", – отметили авторы отчета.

Так, Джорджеску в этих сообщениях изображали как "президента-патриота", защищающего нацию от политического истеблишмента. Ласкони же охарактеризовали как "дьявола" и марионетку Запада, тогда как действующего президента Клауса Йоханниса назвали "диктатором" за его поддержку Ласкони.

В Meta отказались комментировать содержание этого отчета и напомнили заявление президента Meta по глобальным связям Ника Клегга. "Мы не видим никаких доказательств крупных инцидентов на наших платформах в Румынии", – сказал он на прошлой неделе, отметив, что компания "почти каждый день" контактировала с властями Румынии.

Напомним, что, как свидетельствуют результаты расследования, предвыборную кампанию пророссийского кандидата на пост президента Румынии Келина Джорджеску профинансировал на более чем миллион евро 36-летний программист Богдан Пешир. В стране он известен как "король TikTok". Сам Пешир финансирование победы Джорджеску отрицает.

Европейская комиссия ранее обязала платформу TikTok "заморозить и сохранить" данные, связанные с выборами президента Румынии. Приказ также включает данные, связанные с другими предстоящими выборами в странах Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Румынии рассекретили документы касательно предвыборной кампании ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску, который сначала был объявлен победителем первого тура выборов. Спецслужбы выяснили, что популярность этого политика была обусловлена агрессивной кампанией в соцсети TikTok, а сама Румыния стала объектом "агрессивных российских гибридных действий".

– Вскоре генеральная прокуратура Румынии уже приступила к расследованию "электоральных преступлений и отмывания денег", связанных с выборами президента.

– Также, напомним, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Теперь в стране снова проведут первый этап голосования.

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