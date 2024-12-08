Связывают с РФ: победу пророссийского Джорджеску на выборах в Румынии устроил 'король TikTok'. Расследование

Предвыборную кампанию пророссийского кандидата на пост президента Румынии Келина Джорджеску профинансировал более чем на миллион евро 36-летний программист Богдан Пешир, известный в стране как "король TikTok". Сам он отрицает финансирование победы Джорджеску и уверяет, что его пожертвования были направлены на благотворительность, аполитичные аккаунты и поддержку других кандидатов.

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Об этом говорится в расследовании, проведенном журналистами "Радио Свобода". По данным спецслужб, именно Пешир финансировал кампанию Джорджеску. Разведка Румынии связывает эту деятельность с Москвой.

Рассекреченные документы румынских спецслужб свидетельствуют о гибридных действиях РФ, способствовавших росту популярности Джорджеску с 1% до 22% и его победе в первом туре.

Так, кампания Джорджеску в TikTok стала основным фактором привлечения молодых избирателей. Согласно рассекреченным документам, Пешир профинансировал ее на сумму более миллиона евро. Его аккаунт bogpr совершил пожертвования почти на 400 тыс евро в ноябре в поддержку Джорджеску.

Сам Джорджеску утверждал, что у его кампании был "нулевой бюджет".

Богдан Пешир также отрицает финансирование избирательной кампании Джорджеску, утверждая, что его пожертвования были якобы направлены на благотворительность, аполитичные аккаунты и поддержку других кандидатов.

"У меня нет материального или личного интереса, я поддерживал Георгеску исключительно добровольно через посты и комментарии", – сказал Пешир в комментарии журналистам.

Пешир известен в Румынии как щедрый благодетель в TikTok. В марте он пожертвовал десятки тысяч евро исполнителям жанра манеле, что вызвало спекуляции о его личности. Некоторые подозревали, что он сын известного магната или член криминальной группировки.

В ноябре Пешир начал поддерживать финансово румынских TikTok-инфлюэнсеров, продвигавших Джорджеску. По данным МВД Румынии, в кампании приняло участие более 100 аккаунтов с общей аудиторией более 8 млн подписчиков.

За несколько дней до отмены результатов первого тура выборов Пешир заявил, что СМИ "преследуют его" и пригрозил судебными исками.

В ответ на вопрос об источниках финансов он написал в Facebook: "Это не ваше дело".

Румынские прокуроры заявили о начале расследования возможных компьютерных преступлений на фоне обвинений во влиянии РФ. Роль Москвы в вероятной кампании влияния из-за TikTok остается непонятной, говорится в журналистском расследовании.

Согласно данным разведки, TikTok сообщил властям Румынии, что обнаружил сеть аккаунтов, связанных с российским государственным вещателем Sputnik, которые были нацелены на пользователей в Румынии и Молдове.

Также утверждается, что данные пользователей с избирательных сайтов были похищены и опубликованы на платформах киберпреступности, происходящих из РФ. Кремль со своей стороны отрицает какое-либо вмешательство в выборы в Румынии.

Разведка Румынии не обнаружила связей Пешира или его соратников с Россией.

После того, как его личность была раскрыта, Пешир заявил в TikTok, что является румынским предпринимателем и инвестором и не получал обещаний или вознаграждений за поддержку Джорджеску.

"Я даже не знаком с (Джорджеску. – Ред.) лично и не считаю поддержку дела, которое мне нравится, неэтичным", – написал он.

Он также сравнил свою поддержку с тем, как американский миллиардер и изобретатель Илон Маск помог кампании Дональда Трампа, оказывая значительную финансовую поддержку и публично одобряя республиканца.

Пешир также заявил, что "атаки на систему" мотивируют его еще больше поддерживать Джорджеску, и назвал праворадикального политика "правильным выбором для народа".

В рассекреченных документах разведки говорится, что Пешир "демонстрирует уровень жизни, который не соответствует деятельности, осуществляемой через компанию, которой он владеет". По данным СМИ, он живет в роскошной вилле в эксклюзивной части Брашова, имея в гараже BMW и Porsche.

Согласно онлайн-профилю, Пешир посвятил большую часть своей карьеры криптовалютам, в основном работая в компаниях с одними и теми же партнерами.

В письменных комментариях Пешир отверг основную мысль разведки о его уровне жизни.

"У меня есть доход из других источников, совершенно законный, который декларируется и облагается налогом", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря должен был состояться второй тур президентских выборов, в котором Джорджеску должен был соревноваться с Еленой Ласкони. Однако на днях Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура, поэтому второй тур не состоялся.

Джорджеску в случае победы обещал заблокировать экспорт зерна из Украины через Румынию и прекратить военную помощь Украине. Ласкони, напротив, выступает за увеличение расходов на поддержку Киева.

Генпрокуратура Румынии проводит расследование российского вмешательства в президентские выборы.

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