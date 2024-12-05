'Избирательные преступления и отмывание денег': генпрокуратура Румынии начала расследование российского вмешательства в президентские выборы

Генеральная прокуратура Румынии 5 декабря начала расследование "электоральных преступлений и отмывания денег", связанных с выборами президента. Ведомство также попросило заняться этими фактами Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT).

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Проверки последовали после рассекречивания документов о предвыборной кампании ультраправого кандидата Келина Джорджеску, который получил неожиданное первенство в первом туре. Кампания могла координироваться иностранными "государственными субъектами", передает News.ro. СМИ подозревают, что Джорджеску помогала Россия.

Генпрокуратура увидела "признаки, свидетельствующие о возможных нарушениях избирательного законодательства" и других сопутствующих преступлениях. Они могли повлиять на процесс голосования, посредством таких методов, как подкуп избирателей, в том числе в онлайн-среде.

Также правоохранительные органы возьмутся за потенциальное отмывание денег, используемых для незаконного финансирования избирательной кампании кандидата.

Вероятные компьютерные преступления (в частности создание и использование фейковых аккаунтов, призванных повлиять на выборы) относятся к компетенции органов прокуратуры.

Служба внешней разведки (SIE) Румынии добавила, что страна является мишенью гибридных действий РФ, включая кибератаки, утечки информации и саботаж.

Напомним: недавно румынский Высший совет обороны рассекретил документы об агрессивной предвыборной кампании Келина Джорджеску в соцсети TikTok. Для повышения его популярности было использовано около 25 тысяч аккаунтов, которые манипулировали общественным мнением.

Одна из сетей таких аккаунтов связана с российским государственным СМИ Sputnik.

Спецслужбы предполагают, что на эту операцию были потрачены большие средства, хотя кандидат официально декларировал "нулевые" расходы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В первом туре пророссийский политик Джорджеску, которого считали аутсайдером, внезапно получил около 23% голосов. На втором месте (19,17%) оказалась представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони (кандидат от Союза спасения Румынии).

– Второй тур президентских выборов в стране назначен на 8 ноября. Согласно результатам соцопроса, Джорджеску прогнозируют 57,8% голосов, а Ласкони – 42,2%.

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