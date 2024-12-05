Надо заморозить доказательства: на фоне информации о российском вмешательстве Еврокомиссия приказала TikTok сохранить все данные о выборах в Румынии

Европейская комиссия обязала платформу TikTok "заморозить и сохранить" данные, связанные с выборами президента Румынии. Этому шагу предшествовала недавно рассекреченная информация о внешнем вмешательстве со стороны России.

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Об этом сообщила Еврокомиссия 5 декабря. Согласно предписанию исполнительного органа ЕС, TikTok должен хранить данные, связанные с фактическими или предполагаемыми системными рисками, которые сервис платформы может создать для избирательных процессов и гражданского дискурса в ЕС.

"Мы привержены строгому выполнению Закона о цифровых услугах. Сегодня мы приказали TikTok заморозить и сохранить все данные и доказательства, имеющие отношение к выборам в Румынии", – заявила Еврокомиссия.

Исполнительная вице-президент Еврокомиссии по вопросам технического суверенитета, безопасности и демократии Генна Вирккунен добавила, что приказ также охватывает данные, связанные с другими предстоящими выборами в странах Евросоюза.

"Этот приказ о сохранении является ключевым шагом в помощи следователям в установлении фактов и дополняет наши официальные запросы на информацию после вчерашнего рассекречивания секретных документов. Мы также усиливаем контакты с цифровыми и киберрегуляторами по всей Европе в свете новых доказательств систематической неаутентичной деятельности" , – заявила Вирккунен.

Еврокомиссия отметила, что TikTok должен сохранить внутренние документы и информацию о функционировании его рекомендательных систем, а также о мерах, направленных на предотвращение умышленного манипулирования из-за скоординированной неаутентичной активности.

Кроме того, сохранению подлежат данные по любым системным нарушениям условий использования платформы, которые запрещают применение функций монетизации для продвижения политического контента. Предписание охватывает период с 24 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года и касается национальных выборов в странах Евросоюза.

6 декабря Еврокомиссия созывает заседание Европейского совета координаторов цифровых услуг, чтобы обсудить ситуацию с доказательствами деятельности аккаунтов из других стран-членов, направленной на румынскую диаспору.

4 декабря Румыния рассекретила данные о предвыборной кампании ультраправого кандидата Келина Джорджеску, неожиданно победившего в первом туре выборов 24 ноября. Сервис TikTok сообщил румынским властям о сети аккаунтов, связанных с российским государственным СМИ Sputnik, что целенаправленно влияло на избирателей в Румынии и Молдове.

По данным румынской разведки, соцсети активно использовались для манипуляций, что резко повысило популярность кандидата. Активная фаза кампании по манипулированию общественным мнением стартовала за две недели до выборов.

Разведка также указывает на гибридные действия России, включая кибератаки. В Москве же отрицают вмешательство.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Европейская комиссия начала расследование возможного влияния на пользователей алгоритмов работы платформ TikTok, YouTube и Snapchat. У ЕК есть обеспокоенность, что фейковые новости и контент в указанных сетях могут пропагандировать самоповреждение.

Напомним, что Европейская комиссия завершила расследование по механизму вознаграждений в TikTok Lite. По его результатам, компанию обязали навсегда изъять эту программу с рынка Европейского Союза.

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