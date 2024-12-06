Конституционный суд Румынии аннулировал результаты президентских выборов

Верховный суд Румынии в пятницу, 6 декабря, аннулировал результаты первого тура президентских выборов, в котором победителем был объявлен пророссийский политик Кэлин Джорджеску. Теперь будет назначена новая дата для повторного проведения первого тура.

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Как пишет Associated Press, решение Конституционного суда было принято через несколько дней после заявлений о том, что РФ проводила скоординированную онлайн-кампанию по продвижению крайне правого кандидата. Оно является беспрецедентным и окончательным.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду, 4 декабря, рассекретил разведданные спецслужб Румы, согласно которым широкомасштабная кампания РФ охватила тысячи аккаунтов в TikTok и Telegram для продвижения Кэлина Джорджеску.

Несмотря на то, что Джорджеску был явным аутсайдером и заявил о нулевых расходах на кампанию, 24 ноября, в день выборов, он стал фаворитом.

Во втором туре выборов он должен был встретиться с реформисткой Еленой Ласкони из партии "Союз спасения Румынии".

Однако теперь будет назначена новая дата для повторного проведения первого тура.

В связи с публикацией разведданных Конституционный суд Румынии получил множество жалоб с требованием аннулировать результаты первого тура голосования, однако пока не ясно, на каких основаниях было принято такое решение.

На прошлой неделе этот суд постановил пересчитать голоса в первом туре, что добавило еще больше противоречий, охвативших хаотичный избирательный цикл.