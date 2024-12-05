Страна стала целью российских гибридных операций: спецслужбы Румынии рассекретили документы предвыборной кампании Джорджеску

Высший совет обороны Румынии рассекретил документы о предвыборной кампании ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску, победившего в первом туре выборов и пообещавшего прекратить помощь Украине в случае своей окончательной победы. Оказалось, что популярность Джорджеску обусловлена агрессивной кампанией в соцсети TikTok, и она резко возросла за две недели до голосования.

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В документах, с которыми ознакомилась румынская служба Радио Свобода, сказано, что страна была объектом "агрессивных российских гибридных действий", включая кибератаки, похищение данных и диверсии. Согласно опросам за 15-20 ноября, кандидат набирал 6,2% голосов, а опросы за 20-21 ноября показали уже 10,6% голосов. На самих выборах он получил 22,9%.

Румынские спецслужбы выяснили, что около 25 тысяч аккаунтов в TikTok были использованы для повышения популярности Джорджеску. Соцсеть сообщила румынским властям о том, что обнаружила потенциальную сеть аккаунтов, участвующих в действиях по манипулированию общественным мнением в предвыборном контексте, а также сеть аккаунтов, связанных с российским государственным СМИ Sputnik, нацеленных на румынских и молдавских пользователей.

Спецслужбы предполагают, что на эту операцию были потрачены большие суммы денег, хотя кандидат официально декларировал "нулевые" расходы. Однако выяснилось, что один из аккаунтов в TikTok под названием "bogpr", принадлежащий гражданину Румынии Богдану Пеширу, профинансировал кампанию на сумму более миллиона евро. TikTok подтвердил платежи на сумму 381 тыс. долларов за период с 24 октября по 24 ноября, направлены пользователям, принимавшим участие в продвижении Джорджеску.

Пользователи получали вознаграждения через платформу FameUp, а также через южноафриканскую компанию FA Agency, предлагавшую тысячу евро за распространение видео.

Еще одним способом продвижения политика было создание и использование в его поддержку аккаунтов, ложно представляющих институции Румынии. Эти фейковые аккаунты также были активны во время парламентских выборов 1 декабря.

"Были замечены десятки аккаунтов TikTok, которые ложно использовали логотип SRI и название Антитеррористическая бригада (BAT), соответственно показывая тысячи подписчиков и более 100 000 лайков. Эти фейковые аккаунты содержали "благодарные" и "поддерживающие" сообщения Келина Джорджеску, таким образом ошибочно создавая мнение, что государственные институты поддерживают его", – говорится в документах.

Второй тур президентских выборов в Румынии назначен на 8 ноября. Согласно результатам соцопроса, опубликованным местным телевидением, Келину Джорджеску прогнозируют 57,8% голосов, а Елене Ласкони – соответственно 42,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре ведущие партии Румынии – Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL), Союз "Спасите Румынию" (USR) и Демократический союз венгров Румынии (UDMR) – вместе с представителями национальных меньшинств договорились создать коалицию. Она стремится блокировать приход к власти правых радикалов.

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