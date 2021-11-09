С дубинками, лопатами и ножницами в руках: в Польше рассказали, как мигранты штурмуют границу. Фото и видео

За последние сутки мигранты-курды совершили более 300 попыток силового пересечения границы между Беларусью и Польшей. В ход идут стволы деревьев, дубинки, топоры, лопаты и ножницы.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на спикера Главного управления пограничной службы Польши Михала Токарчика. По его словам, погранслужба ожидает эскалации насилия в любой момент (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Самая большая атака произошла не возле пункта пропуска Кузница-Бялостоцкая, а в окрестностях Черемчи, то есть примерно в 140 км от центра событий понедельника.

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"Вечером около Черемчи группа из около 100 мигрантов попыталась пересечь границу. В основном это были граждане Ирака. Однако охрана предотвратила эту попытку", – рассказал Токарчик.

В результате 17 человек задержаны, 85 получили приказ покинуть Польшу. Всего за сутки по всей границе зафиксировано 309 попыток ее незаконного пересечения.

Еще до того, как на границе появились тысячи желающих ее пересечь, за один день было до 700 подобных попыток.

"Мы стараемся немедленно вернуть забор в прежнее состояние", – отметил спикер.

Основные инструменты, которыми орудуют мигранты на границе, – это металлические ножницы, лопаты и самодельные дубинки из элементов поврежденного бордюрного забора. Также в сторону пограничников летели камни и ветки, а в нескольких местах мигранты спилили высокие деревья, которые упали на заграждения.

Кроме того, было зафиксировано использование нелегалами неизвестного газа. Офицеры пока не замечали огнестрельного оружия или других потенциально более опасных предметов.

Токарчик подчеркнул, что все инструменты предоставлены мигрантам службами Беларуси. Также предполагается, что они провоцируют людей на агрессивное поведение.

Польские пограничники в ответ применяют "меры прямого принуждения", в основном газовые.

"Мы пока не можем говорить об использовании огнестрельного оружия. Мы, конечно, не будем стрелять в беспомощных людей, которые также находятся на территории другой страны. Нас не спровоцируют. Мы также знаем, что это еще не все, что они могут сделать, мы готовы к любым неожиданностям", – сказал спикер погранслужбы.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в интервью TVN24 заявил, что готовности к переговорам со стороны Беларуси нет, а есть "постоянная готовность к обострению этой ситуации".

"На данный момент у нас нет партнера с другой стороны... Мы все время посылаем сигналы беларусской стороне и ждем ответа", – констатировал он.

Как выяснил ранее аналитический центр "Досье", поток нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в ЕС через Беларусь, контролирует государственная компания "Центркурорт". Европейское погранагентство Frontex зафиксировало, что некоторые группы нелегалов сопровождал автомобиль, напоминающий ведомственный транспорт беларусских военных.

В самом лагере мигрантов работают беларусские пропагандисты, снимая все на видео. Показателен случай, когда один из курдов обратился к журналистам за помощью, заявив, что женщина умирает. На что они ответили: "Да, там уже снимают наши".

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков заверил, что мигранты на территории республики находятся законно, нарушений законодательства с их стороны не зафиксировано.

"Действительно, их количество возросло. Однако они прилетают в нашу страну, имея визы, заселяются в гостиницы. Эти люди бегут от войны, пытаются пройти в Евросоюз. Мы как гостеприимная страна всегда готовы принять всех", – цитирует министра БелТА.

Прокомментировал ситуацию и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, назвав ее "какой-то тренировкой или шантажом" с польской стороны.

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" (танками, – Ред.)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков", – заявил он в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

По словам Лукашенко, если Беларусь "допустит какую-то ошибку", то это сразу же вовлечет "в этот водоворот" Россию.

"А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма – "схватил автомат и пошел на польскую границу". Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем", – добавил он.

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