Европейская народная партия побеждает на выборах в Европарламент: что это значит для Украины

На завершившихся 9 июня выборах в Европейский парламент побеждает проукраинская Европейская народная партия (ЕНП). Она получает около 186 из 720 мест в новом созыве ЕП.

Об этом свидетельствуют первые официальные результаты выборов. Ранее прогнозы, обнародованные немецкими телеканалами ARD и ZDF засвидетельствовали, что второй по численности фракцией остается Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СИД), который может получить около 135 мест.

Дальнейшее распределение мест в ЕП выглядит так:

– объединение либералов "Обновляя Европу" – 81-87 мест;

– Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) – 80 мест;

– правые националисты объединения "Идентичность и демократия" – 70 мест;

– объединение "Зеленые / Европейский свободный альянс" – менее 60 мест.

Агентство dpa предполагает, что, учитывая предварительные результаты, правые партии, вероятно, получат наилучший прирост среди всех сил по сравнению с предыдущими выборами 2019 года.

Выборы в Европарламент обычно продолжаются четыре дня. Они начались 6 июня в Нидерландах, еще два дня проходили в Ирландии, Латвии, Мальте, Словакии и Чехии. В большинстве государств-членов ЕС, включая Германию, голосование проходило в воскресенье, 9 июня. Результаты выборов по странам таковы:

– в Германии на первом месте оппозиционный Консервативный Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз. Партия канцлера Олафа Шольца заняла третье место после пророссийской "Альтернативы для Германии".

– Франция – победила праворадикальная партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Партия президента Эммануэля Макрона набрала вдвое меньше голосов. В итоге глава государства распустил парламент (Национальное собрание), выборы назначены на 30 июня и 7 июля.

– Австрия. Вероятный победитель – пророссийская Партия свободы.

– Словакия. Первое место заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьера Роберта Фицо на втором месте.

– Греция. Победу одержало движение "Новая Демократия" премьера Кириакоса Мицотакиса.

– Испания. Победила оппозиционная "Народная партия".

– Польша. Первенство завоевала Гражданская коалиция с результатом 38,2%, что соответствует 21 мандату. Второе место – партия "Право и справедливость" – 19 мест. Третье – "Конфигурация" – 6 мест. Четвертое – "Третий путь" – 4 места. Пятое место – левые – 3 места.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поприветствовала результаты своей "Европейской народной партии" на выборах в Европарламент, сообщило издание Politico.

"Сегодня хороший день для ЕНП. Мы выиграли европейские выборы, друзья мои. Мы – сильнейшая партия, мы – якорь стабильности. Вместе с другими мы построим бастион против крайних левых и крайних правых. Мы остановим наступление популистов в ЕС!" – отметила политик.

Президент ЕНП Манфред Вебер отметил, что в Европарламент могли прийти "многие политики, которые хотят разрушить Европу". Партия ЕНП способна решить проблемные вопросы, возникающие в Европе.

"Мы решаем вопросы миграции, мы решаем вопросы экономического роста, вопросы сохранения мира в Европе, в Европейском Союзе. Это именно то, что предлагает ЕНП", – добавил он.

При этом Вебер уже успел заявить, что фон дер Ляйен – нынешняя глава Еврокомиссии – должна вновь возглавить этот институт ЕС, он также призвал другие крупные фракции объединиться для ее переназначения.

Что значит для Украины победа ЕНП

Партии, набирающие больше всего голосов на выборах, далее претендуют на руководящие должности в Европейской комиссии, Европейском совете, Европейском парламенте и внешнеполитическом ведомстве ЕС – органах, которые "перезагружают" после выборов в Европарламент. Победа ЕНП дает надежду, что Европарламент сохранит проукраинский курс.

Хотя перед выборами аналитики предупреждали, что после триумфа ультраправых и популистов поддержка Украины в ЕС может снизиться. До сих пор все важные для нашей страны решения набирали необходимое количество голосов.

Яркими представителями правоцентристской партии ЕНП являются президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Румынии Клаус Иоганнис.

Действующая президент ЕК ранее прямо заявила, что не будет вступать в коалицию с теми, кто не поддерживает Украину, не учитывает климат и не уважает верховенство права.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Бельгии 9 июня одновременно с выборами в Европейский парламент избирали депутатов национального парламента. По предварительным прогнозам большинство голосов избирателей может получить правая партия "Фламандский интерес", которая продвигает сепаратистские настроения.

– Двенадцать министерств иностранных дел стран ЕС обратились в МИД Бельгии с призывом ускорить процесс вступления Украины и Молдовы в ЕС. Страны предлагали начать уже до конца июня формальные переговоры о членстве в Евросоюзе.

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