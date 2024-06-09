Макрон распустил парламент и назначил внеочередные выборы во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент. Внеочередные выборы пройдут 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Об этом сам французский лидер сообщил в видеообращении. Он сделал это после тяжелого поражения на выборах в Европарламент.

"Я решил вернуть вам выбор вашего парламентского будущего. Это решение серьезное, тяжелое, но, прежде всего, это акт доверия", – отметил Макрон в видеообращении.

Сейчас партия его оппонента Марин Ле Пен набирает около 33%, партия Макрона – 15%, социалисты – 14%.

Как отмечают аналитики, роспуск парламента для Макрона – это очень рискованное решение. Потому что теперь у крайне правых есть шанс взять большинство в парламенте Франции.

Впрочем, и для Украины победа Марин Ле Пен не является положительной новостью. Напомним, что она выступала против предоставления Украине наступательного вооружения и до 2022 года открыто восхищалась российским диктатором, повторяя кремлевскую пропаганду после аннексии Крыма в 2014 году.

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