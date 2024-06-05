'Пора двигаться вперед': 12 стран ЕС настаивают в начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в июне

Двенадцать министерств иностранных спал стран Европейского Союза обратились в МИД Бельгии с призывом ускорить процесс вступления Украины и Молдовы в ЕС. Страны предлагают начать уже до конца июня формальные переговоры о членстве в Евросоюзе.

В Бельгию обратились МИД Чехии, Швеции, Эстонии, Финляндии, Португалии, Латвии, Польши, Литвы, Германии, Словении, Румынии и Словакии, пишет Euractiv, ссылаясь на соответствующее совместное письмо. Адресатом указана Бельгия, потому что именно она председательствует в ЕС до конца июня.

"Мы совместно призываем принять рамки переговоров для Украины и Молдовы Советом по общим делам не позже, чем в июне, чтобы созвать межправительственные конференции с обеими странами еще до конца июня 2024 года", – говорится в письме министров.

Межправительственная конференция со страной-кандидатом является официальным началом переговоров о вступлении. Этот процесс обычно занимает годы.

Однако Украина и Молдова выполнили большинство требований, предъявляемых к кандидатам на вступление в ЕС. Открытие переговоров о вступлении добавит дополнительную мотивацию как Украине, так и Молдове, считают эти страны.

"В свете достигнутых результатов и текущих усилий по реформам как в Украине, так и в Молдове, о которых Комиссия сообщала ранее, мы считаем, что сейчас пора двигаться вперед. Учитывая ужасную ситуацию в Украине и предстоящие президентские выборы и референдум по ЕС в Молдове , это повысит моральный дух населения стран и будет способствовать продолжению работы над реформами в этих странах", – подчеркивается в письме.

Как известно, большинство стран ЕС положительно настроены по поводу членства Украины и Молдовы в ЕС. Только Венгрия выступает против переговоров с Украиной (по Молдове у них претензий нет). Будапешт требует изменений в проект соглашения с Украиной из-за 11 вопросов о правах нацменьшинств, торговле, борьбе с коррупцией, сельского хозяйства, внутреннего рынка и добрососедских отношений.

Ожидается, что Европейская комиссия предоставит послам ЕС устную информацию о прогрессе обеих стран в реформах для вступления в ЕС. В свою очередь представители ЕС уже в пятницу, 7 июня, примут политическое решение о положительном ответе на вопрос начала переговоров о вступлении.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия еще в марте утвердила переговорную рамку по вступлению Украины в Евросоюз. Теперь это предложение должен рассмотреть Совет ЕС – именно поэтому и появилось указанное обращение стран ЕС в Бельгию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!