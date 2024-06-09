Правые могут усилить позиции: в Бельгии стартовали парламентские выборы

В Бельгии 9 июня одновременно с выборами в Европейский парламент выбирают депутатов национального парламента. По предварительным прогнозам, большинство голосов избирателей может получить правая партия "Фламандский интерес".

Партия продвигает сепаратистские настроения, в частности, выступает за независимость административного региона Фландрия. Об этом сообщает DW.

С большой долей вероятности правящая коалиция во главе с премьер-министром Александром де Кро может потерять большинство. Помимо национального парламента, бельгийцы избирают и региональные законодательные органы.

На федеральном уровне правящая коалиция, куда входят социал-демократы, зеленые, либералы и христианские демократы могут потерять большинство. В то же время правые, вероятно, усилят свои позиции.

Предвыборные опросы говорят, что на усиление позиций может рассчитывать правая партия "Фламандский интерес", выступающая за независимость Фландрии, ограничение иммиграции и сохранение "традиционных фламандских ценностей".

Также аналитики ожидают по результатам выборов изнурительных переговоров о формировании нового правительства. Примечательно, что после выборов 2019 года правящую коалицию удалось сформировать только спустя почти 500 дней.

Напомним, в странах ЕС подходят к концу четырехдневные выборы в Европейский парламент. Предварительные опросы свидетельствуют, что большинство голосов могут получить представители крайне правых политических сил. Как следствие в Европарламенте может произойти увеличение числа евроскептиков-националистов, что наверняка повлияет и на Украину.

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