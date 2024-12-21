Правительство Грузии решило наградить попавших под санкции чиновников: Зурабишвили назвала это провокацией

Чиновников в Грузии, попавших под санкции США и Великобритании, будут награждать, также власти обещают им "компенсировать финансовые потери". В частности, первыми получат награды руководители МВД Грузии. Действующий президент Саломе Зурабишвили решение назвала "очередной провокацией".

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Как отметил действующий премьер Грузии Иракли Кобахидзе, "после инаугурации нового президента 29 декабря к ордену представят" министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури" и еще 10 полицейских чиновников". Их наградят орденом Чести.

"Это не только ответ на санкции, это не только ответ на несправедливое решение. Это, прежде всего, ответ на достойные действия представителей МВД. Это ответ на достоинство и человечность", – заявил Кобахидзе.

Как сообщал OBOZ.UA, Гомалаури и другие представители правительства Кобахидзе, включая последнее, попали под санкции США и Великобритании из-за попыток подавления народного протеста в Грузии и из-за массовых нарушений прав человека. Очевидно, именно эти действия Кобахидзе назвал "достойными".

Вместе с Гомелаури будут награждены его заместители, а также глава департамента центральной криминальной полиции, директор департамента патрульной полиции, шеф грузинского спецназа и его заместители.

Это первые чиновники Грузии, которые получат награды из-за введения против них санкций, но не последние, пообещал премьер Кобахидзе. Он также добавил, что "любому чиновнику, который несет финансовые потери из-за санкций, грузинское государство полностью их компенсирует".

Как Кобахидзе будет награждать своих подчиненных орденом Чести, непонятно – пока он не имеет на это прав. Такая награда в Грузии вручается либо указом президента Грузии, либо по решению парламента. Орденом награждаются за особые заслуги перед государством.

Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили решение Кобахидзе о наградах назвала "очередной провокацией".

"Де-факто премьер заявляет, что орденом Чести наградят непосредственно ответственных за репрессии, насилие и, скажу прямо, те зверства, которые имели и имеют место на улицах Тбилиси. Это провокация и провокационное заявление. Мы привыкли к этим провокационным заявлениям". – сказала она.

Напомним, что правящая партия Грузии новым президентом объявила эксфутболиста Михеила Кавелашвили. Ранее значительная часть избранных депутатов и действующая президент Грузии объявили и о нелегитимности новоизбранного парламента, который контролирует правящая партия "Грузинская мечта", и о непризнании избранного этим парламентом нового президента.

Поэтому в Грузии не прекращаются многотысячные протесты с требованием перевыборов и возвращения страны на курс евроинтеграции. Эти митинги власти пытаются подавить. Только по официальным данным, за все время протестов было задержано около 500 человек.

OBOZ.UA с утра следил за тем, как в Грузии власти проводили "выборы президента" с одним кандидатом, а народ собрался на протест. Мы также рассказывали, как проходят выборы в этой стране после внесения в конституцию несколько лет назад изменений.