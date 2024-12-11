'Используем все имеющиеся инструменты': США 'четко дали понять', что готовы ввести санкции против правительства Грузии

Политика Соединенных Штатов касаемо антидемократических действий нынешнего правительства Грузии не изменилась. В частности, США готовы использовать "любые инструменты", в том числе санкции, против грузинских властей, которые пытаются подавить протесты в стране.

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Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. В частности, господина Миллера спросили, успеет ли аппарат действующего президента "наказать грузинских чиновников так, как это сделала Украина".

Очевидно, имеются в виду санкции, которые ранее украинские власти объявили против правящей в Грузии партии.

В свою очередь Мэтью Миллер напомнил, что Государственный департамент ранее делал заявление по поводу попыток властей Грузии подавить протесты в стране.

"Мы будем использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы привлечь Грузию к ответственности за эти шаги, в том числе путем введения личных санкций", – подчеркнул Миллер.

Однако представитель Госдепа отказался назвать, какие конкретно и против кого именно будут эти санкции. Господин Миллер отметил, что любые санкционные ограничения входят в сферу полномочий Минфина США. Соответственно, официальные заявления по этому поводу сделают именно они.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последних 10 дней протестов в Тбилиси силовики травмировали более 70 журналистов и телеоператоров. При этом Специальная следственная служба до сих пор не установила ни одного виновного.

Протесты в стране продолжаются с 28 ноября: в тот день в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года. Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны.

Силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Сообщилось о жестких задержаниях, избиениях журналистов и лидеров оппозиции, людям ломали конечности и носы, разбивали головы. Уже утром силовики начали отлавливать протестующих даже в храме и аптеках.

С тех пор грузины выходят на протесты каждый день.

Еще после первой "протестной ночи" президент Зурабишвили обратилась в Европу из-за протестов в Тбилиси. Она призвала европейских лидеров отреагировать на развернутые пророссийским правительством Грузии репрессии по поводу оппозиции и сторонников евроинтеграции среди рядовых граждан. А также призвала Европу "не спешить прятать Грузию", давно определившуюся с европейским вектором развития и готовую отстаивать свой выбор.