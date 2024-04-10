В Белом Доме назвали "нонсенсом" обвинения России в финансировании терроризма в адрес компании Burisma, зарегистрированной в Украине. Все, в частности, и сама Москва, понимают, что нападение на "Крокус Сити Холл" совершили ИГИЛ.

Соответствующее заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает "Укринформ". Он напомнил, что Штаты предупреждали РФ о вероятности теракта.

"Это нонсенс. Россия знает, что теракт в Москве совершило ИГИЛ, мы знаем, что теракт в Москве совершило ИГИЛ. Мы предупреждали Россию о предполагаемом теракте в Москве, все остальное – это шум", – подчеркнул Салливан.

Напомним, 9 апреля стало известно, что СК РФ открыл уголовное дело по финансированию терроризма против украинской нефтегазовой компании Burisma. Именно она в последние годы платила за теракты на территории РФ, считают в комитете.

Депутаты российской госдумы утверждают, что финансирование терроризма в РФ осуществляют "высокопоставленные чиновники США и стран НАТО".

Интересно, что версия СК отрицает версию Кремля о причастности Украины к упомянутым событиям, потому что Burisma, по их утверждению, финансировала "устранение выдающихся политических и общественных деятелей", а не расстрел ценителей "Пикника".

Отметим, что компания Burisma остается крупнейшим частным газодобывающим предприятием в Украине. Ее президент и основатель – экс-министр экологии Николай Злочевский. После его бегства из Украины в 2014 году в компании создали совет директоров, в который вошел Хантер Байден, сын действующего президента США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Белом Доме заявляли, что, несмотря на причастность ИГИЛ к ужасной террористической атаке под Москвой, Кремль распространяет дезинформацию. Россия переводит вину на Украину в соответствии с кремлевскими политическими нарративами.

– Также в Белом Доме заявили, что Конгресс США должен как можно быстрее принять решение о законопроекте, предусматривающем выделение дополнительной помощи для Украины. Из-за того, что американские законодатели так долго затягивают с одобрением документа, Украина теряет позиции на передовой.

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