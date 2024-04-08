'Украина теряет позиции': в Белом доме упрекнули Конгресс за бездействие в вопросе принятия помощи

Конгресс Соединенных Штатов Америки должен как можно скорее принять решение относительно законопроекта, который предусматривает выделение дополнительной помощи для Украины. Из-за того, что американские законодатели так долго медлят с одобрением документа, Украина теряет позиции на передовой.

Об этом сказала спикер администрации главы Штатов Карин Жан-Пьер во время брифинга в понедельник, 8 апреля, передает Укринформ. Она подчеркнула, что воины Сил обороны Украины теряют позиции из-за нехватки боеприпасов и вооружений.

"За последние несколько недель, несколько месяцев мы наблюдаем, как Украина теряет позиции на поле боя. И это – из-за бездействия Конгресса", – отметила представитель Белого дома.

По ее словам, для Палаты представителей важно принять законопроект с потребностями национальной безопасности и поддержкой Украины сразу после каникул на этой неделе.

Жан-Пьер добавила, что Вашингтон должен продолжать помогать Украине бороться с полномасштабным российским вторжением так, как это было на протяжении двух лет.

Украинские воины, как напомнила спикер администрации Байдена, борются за свою свободу, за демократию, против путинской агрессии.

"Мы знаем, что произойдет, если не ответить тирании, если не остановить диктаторов", – подчеркнула Жан-Пьер.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законодатели работают над пакетом помощи Украине и планируют включить туда важные "инновации" по сравнению с законопроектом, представленным президентом США Джо Байденом. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшить беспокойство республиканцев.

В Белом доме призвали Джонсона вынести на голосование именно тот законопроект, который был одобрен в Сенате.

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