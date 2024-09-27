'Это абсолютно безответственно': Блинкен раскритиковал ядерные угрозы Путина

В администрации американского президента Джо Байдена в очередной раз раскритиковали угрозы российского диктатора Путина о применении ядерного оружия. Риторику главы Кремля в Вашингтоне считают безответственной.

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Последние действия российского руководства в контексте ядерного оружия прокомментировал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC в четверг, 26 сентября. По его словам, такого же мнения придерживаются многие мировые лидеры.

"Это абсолютно безответственно, и я думаю, что многие в мире четко заявляли об этом, когда он (Путин. – Ред.) бряцал ядерным оружием", – отметил глава американской дипломатии.

Блинкен также напомнил, что даже Китай занимал позицию по недопустимости применения ядерного оружия.

Глава Госдепа подчеркнул важность для международного сообщества обсудить возможность большего разоружения и ядерного нераспространения в мире.

"Я бы просто сказал, что особенно важно сделать это сейчас, когда весь мир собрался в Нью-Йорке (на полях Генассамблеи ООН. – Ред.), включая разговоры о необходимости большего разоружения, нераспространения", – добавил он.

Накануне в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину для того, чтобы угрожать странам Запада. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Россия "предупреждает" Запад о последствиях в случае нападения. При этом он выдал, что речь идет необязательно о ядерных средствах.

25 сентября на заседании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию Путин заявил, что Россия корректирует свою ядерную доктрину, чтобы внести "уточнения" относительно необходимых предварительных условий для применения такого оружия.

Ранее аналитики предупреждали, что российский диктатор ищет новый "механизм" влияния на Запад, поскольку угрозы ядерным оружием теряют свою власть над западными чиновниками. Путин, вероятно, разрабатывает более тонкий и ограниченный информационный ответ на предстоящее одобрение Западом дальних ударов по территории РФ.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил: у украинской разведки есть данные о том, что Россия готовит удары по критическим объектам украинской ядерной энергетики. Возможное поражение создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Россия намерена совершить атаки на три украинские атомные электростанции (АЭС). Он отметил опасность, которую представляет агрессия РФ, подчеркнув, что российский диктатор нарушает международные нормы и правила.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики американского Института изучения войны заявляли, что, несмотря на регулярное бряцание ядерным оружием со стороны Кремля, Россия вряд ли действительно применит его в Украине или другом месте.

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