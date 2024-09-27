'Еще одно свидетельство безответственного поведения': в Евросоюзе отреагировали на ядерные угрозы Путина

Новые угрозы российского диктатора Путина по поводу применения ядерного оружия против неядерных стран не изменят позицию Европейского Союза по поддержке Украины. Ядерная риторика президента страны-агрессора демонстрирует его безумное и безответственное поведение.

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Об этом сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в четверг, 26 сентября. Так он ответил на вопрос, как ЕС будет реагировать на расширение Кремлем перечня "угроз", в случае которых может примениться ядерное оружие.

Европейский дипломат напомнил, что Путин не в первый раз делает ставку на свой ядерный арсенал.

"Это лишь продолжение очень безответственного и неприемлемого поведения со стороны Путина, демонстрирующего всему миру, особенно во время недели Генеральной Ассамблеи ООН свое настоящее лицо. Он не отказывается играть в ядерную игру снова и снова. Поэтому мы, конечно, решительно отвергаем эти угрозы, и позиция Европейского Союза остается неизменной", – заявил Стано.

Дипломат напомнил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН – организации, обязанностью которой является поддержание мира во всем мире. Но Путин подрывает такие усилия.

Накануне в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину для того, чтобы угрожать странам Запада. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Россия "предупреждает" Запад о последствиях в случае нападения. При этом он выдал, что речь идет не обязательно о ядерных средствах.

25 сентября на заседании Совета безопасности РФ по вопросам ядерного сдерживания Путин заявил, что Россия корректирует свою ядерную доктрину, чтобы внести "уточнения" относительно необходимых предварительных условий для применения такого оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз подверг критике угрозы российского диктатора Путина относительно применения ядерного оружия. Риторику главы Кремля в Вашингтоне считают безответственной.

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