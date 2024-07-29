Эрдоган пригрозил Израилю вторжением для помощи палестинцам: в Иерусалиме посоветовали вспомнить Саддама Хусейна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю вторжением для помощи палестинцам. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном и посоветовал вспомнить, что случилось с бывшим иракским диктатором.

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28 июля в Ризе на встрече своей Партии справедливости и развития глава Турции сказал, что его страна может войти в Израиль, как она уже делала в прошлом в Ливии и Нагорном Карабахе. "Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не мог делать эти нелепые вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними", – процитировало политика агентство Reuters.

По словам президента, причин, "по которым мы не можем этого сделать", нет.

Исраэль Кац позже прокомментировал нашумевшее высказывание в своем аккаунте в X (Twitter).

"Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему просто следует вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", – написал глава внешнеполитического ведомства. К посту он прикрепил две фотографии: Эрдогана и Хусейна.

Режим последнего был свергнут в результате вторжения под руководством США в 2003 году, а сам Хусейн был казнен иракским судом после того, как был схвачен и предан суду.

Добавим, что Турция является членом НАТО, куда входят США, Канада, Великобритания, Германия и другие близкие союзники Иерусалима.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 27 июля ливанская группировка "Хезболла" совершила ракетный обстрел израильского населенного пункта Мадждаль-Шамс (Голанские высоты), где проживает религиозная община друзов. Жертвами атаки стали 12 человек, большинство из которых дети и подростки, еще более 30 граждан получили ранения.

– Ночью 28 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила "Хезболле" в Ливане, уничтожив хранилища оружия и инфраструктуру.

– В тот же день в Мадждаль-Шамсе тысячи людей собрались на похоронах несовершеннолетних, погибших в результате удара террористов по футбольному полю. Имена жертв и их фотографии можно найти в материале по ссылке.

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