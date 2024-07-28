Опубликованы фото и имена детей, убитых во время ударов 'Хезболлы' по Голанским высотам

В Израиле назвали имена 12 детей, погибших 27 июля в результате ракетного удара ливанской "Хезболлы". Также опубликованы фото несовершеннолетних.

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Все эти дети погибли после прилета запущенной боевиками ракеты по спортплощадке в друзском поселении Маджаль-Шамс на Голанских высотах, там продолжался футбольный матч между детскими командами. Подробности раскрывает The Times of Israel.

"Двенадцать детей и подростков погибли вчера днем, когда ракета попала в футбольное поле в поселении друзей на севере. ЦАХАЛ заявил, что это была ракета Falaq-1 иранского производства с боеголовкой, содержащая более 50 килограммов взрывчатки. Жители и первые спасатели описали сцены бойни на футбольном поле. Несмотря на то, что прозвучала предупредительная сирена, тревога была слишком короткой для того, чтобы пострадавшие смогли добраться до укрытия", – говорится в сообщении издания.

В Израиле отмечают, что теракт 27 июля стал самым большим по количеству жертв после 7 октября 2023 года, когда на страну напали боевики ХАМАС.

От запущенной "Хезболлой" ракеты погибли:

Альма Иман Фахр Альдин, 11 лет

Миллар Маадад Альшар, 10 лет

Финнис Адхам Сафади, 11 лет

Айзил Ншат Айуб, 12 лет

Язан Найиф Абу Салех, 12 лет

Джон Вудия Ибрагим, 13 лет

Амир Раби Абу Салех, 16 лет

Наджи Тахер Халаби, 11 лет

Фаджр Лейт Абу Салех, 16 лет

Хазем Акрам Абу Салех, 15 лет

Назем Фахр Сааб, 16 лет.

Похороны всех убитых боевиками детей назначены на 28 июля.

Напомним, накануне стало известно, что "Хезболла" обстреляла Голанские высоты. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс (Голанские высоты), где проживает религиозное сообщество друзов. Жертвами атаки стали 12 человек, большинство из которых дети и подростки, еще более 30 человек получили ранения.

Нападение произошло после того, как террористы заявили, что ЦАХАЛ убил четырех боевиков "Хезболлы".

Узнав об ударе, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху прервал визит в США и вернулся в Израиль.