Опубликованы фото и имена детей, убитых во время ударов "Хезболлы" по Голанским высотам
В Израиле назвали имена 12 детей, погибших 27 июля в результате ракетного удара ливанской "Хезболлы". Также опубликованы фото несовершеннолетних.
Все эти дети погибли после прилета запущенной боевиками ракеты по спортплощадке в друзском поселении Маджаль-Шамс на Голанских высотах, там продолжался футбольный матч между детскими командами. Подробности раскрывает The Times of Israel.
"Двенадцать детей и подростков погибли вчера днем, когда ракета попала в футбольное поле в поселении друзей на севере. ЦАХАЛ заявил, что это была ракета Falaq-1 иранского производства с боеголовкой, содержащая более 50 килограммов взрывчатки. Жители и первые спасатели описали сцены бойни на футбольном поле. Несмотря на то, что прозвучала предупредительная сирена, тревога была слишком короткой для того, чтобы пострадавшие смогли добраться до укрытия", – говорится в сообщении издания.
В Израиле отмечают, что теракт 27 июля стал самым большим по количеству жертв после 7 октября 2023 года, когда на страну напали боевики ХАМАС.
От запущенной "Хезболлой" ракеты погибли:
- Альма Иман Фахр Альдин, 11 лет
- Миллар Маадад Альшар, 10 лет
- Финнис Адхам Сафади, 11 лет
- Айзил Ншат Айуб, 12 лет
- Язан Найиф Абу Салех, 12 лет
- Джон Вудия Ибрагим, 13 лет
- Амир Раби Абу Салех, 16 лет
- Наджи Тахер Халаби, 11 лет
- Фаджр Лейт Абу Салех, 16 лет
- Хазем Акрам Абу Салех, 15 лет
- Назем Фахр Сааб, 16 лет.
Похороны всех убитых боевиками детей назначены на 28 июля.
Напомним, накануне стало известно, что "Хезболла" обстреляла Голанские высоты. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс (Голанские высоты), где проживает религиозное сообщество друзов. Жертвами атаки стали 12 человек, большинство из которых дети и подростки, еще более 30 человек получили ранения.
Нападение произошло после того, как террористы заявили, что ЦАХАЛ убил четырех боевиков "Хезболлы".
Узнав об ударе, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху прервал визит в США и вернулся в Израиль.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!