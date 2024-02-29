Джонсон уточнил, когда Конгресс вернется к вопросу голосования за помощь Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал, что законодатели вернуться к рассмотрению законопроекта с дополнительным финансированием для Украины. Это произойдет как только "будет решен вопрос с финансированием федерального правительства".

Об этом он сказал в четверг, 29 февраля. Слова Джонсона процитировало издание "Голос Америки". Журналистка спросила у Джонсона, есть ли у него ответ на призыв спикеров 23 парламентов государств Европы одобрить новую помощь Украине.

По словам Джонсона, Палата представителей рассматривает все доступные варианты по дополнительному финансированию на национальную безопасность и вернется к этому вопросу, "как только правительство получит финансирование".

В то же время, как пишет издание Axios представитель Республиканской партии в Палате представителей Брайан Фицпатрик готовит попытку обойти позицию Джонсона, чтобы добиться принятия помощи Украине.

По словам Фитцпатрика, он готовит так называемую петицию об увольнении (discharge petition), которая должна набрать 218 голосов. Однако ее можно поставить на голосование через 30 дней заседания, в течение которых Палата проводит заседание.

"Мы должны что-то сделать. Это экзистенциально, это чувствительно ко времени. Будь то наш продукт или чей-то другой, нам просто нужно доставить им деньги", – сказал он.

Отметим, что в парламентской процедуре Соединенных Штатов так называемая петиция об увольнении является средством вынесения законопроекта из комитета на рассмотрение без отчета комитета путем "освобождения" комитета от дальнейшего рассмотрения законопроекта или резолюции. Нужны подписи абсолютного большинства членов Палаты.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден встретился с лидерами обеих палат Конгресса по разблокированию помощи Украине. По итогам встречи стало известно, что трое из четырех лидеров Конгресса поддержали выделение финансирования для Украины и призвали Джонсона наконец-то вынести принятый Сенатом законопроект на голосование в Палате представителей.

Сам же Джонсон после встречи с Байденом заявил, что "в первую очередь нужно думать о нуждах США". Приоритетными он считает вопросы защиты границ и недопущение шатдауна.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля, через два дня после принятия Сенатом законопроекта, включающего выделение более 60 млрд для Украины, Джонсон отправил Палату представителей на перерыв. Сенаторы так и не рассмотрели законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

К работе американские законодатели вернулись 28 февраля.

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