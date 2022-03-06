Джонсон предложил план из шести пунктов в ответ на вторжение РФ в Украину

Мир должен ответить России за ее вторжение в Украину, нанеся стране-агрессору максимально возможного экономического ущерба. А наряду с этим оказывать всевозможную гуманитарную помощь украинцам.

План из шести пунктов по реагированию на действия Кремля представил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает Reuters. Присоединиться к нему он призвал других лидеров.

В частности, 5 марта британский премьер заявил, что план главы РФ Путина по Украине должен был потерпеть неудачу, и так оно и произошло.

При этом он подчеркнул: после вторжения российских войск в Украину и того, во что они превратили мирные города, недостаточно выразить поддержку, основанную на правилах международного порядка.

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"Мы должны остановить его (Путина. – Ред.) от непрекращающихся попыток переписать правила с помощью военной силы", – говорится в заявлении Джонсона.

Политик перечислил свои цели, которые уместились в план из шести пунктов:

Создание международной гуманитарной коалиции для Украины. Поддержка украинской самообороны. Максимальное экономическое давление на РФ. Призыв к дипломатическим путям деэскалации с участием украинского правительства. Усиление безопасности в европейско-атлантическом регионе. Прекращение "ползучей нормализации" деятельности России в Украине.

Известно, что на следующей неделе Джонсон собирается провести встречи в Лондоне с премьер-министрами Канады и Нидерландов. Кроме этого, принять лидеров Чехии, Венгрии, Польши и Словакии – стран, испытывающих приток беженцев, вызванный начатой Россией войной.

Также Британия планирует как можно быстрее ввести санкции в отношении российских бизнесменов посредством новых правовых мер, которые будут направлены в парламент уже в понедельник, 7 марта.

Ранее британский премьер обратился к гражданам Украины, заговорив на украинском языке. Джонсон признался: не может даже представить, что мы сейчас чувствуем, потому что все, что мы любим, разбито оккупационными войсками РФ. Он выразил поддержку украинскому государству и подчеркнул, что санкции против России будут расти, пока она не прекратит агрессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Британии Доминик Рааб предупредил, что генералам и офицерам ВС РФ грозит суд в Гааге. Он подчеркнул, что его страна приложит все усилия и предоставит техподдержку для достижения обвинительных приговоров.

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